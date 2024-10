video suggerito

Anticipazioni Temptation Island martedì 8 ottobre: il falò di Alfred e Anna, tutti i colpi di scena di stasera Anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island in onda martedì 8 ottobre. Nel nuovo appuntamento con il programma di Filippo Bisciglia, il falò di confronto tra Alfred e Anna, il ritorno di Diandra e Valerio e nuovi colpi di scena anche per Millie e Michele, Titty e Antonio e Giulia e Mirco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island in onda martedì 8 ottobre alle ore 21:30 su Canale5. Il nuovo appuntamento con il viaggio dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia si preannuncia carico di colpi di scena, scenate e sfoghi caratterizzati da rabbia e lacrime. Finalmente assisteremo al falò di confronto tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator. La donna è profondamente ferita dopo aver visto il bacio tra il suo fidanzato e la tentatrice Sofia Costantini. Ha annunciato che al falò mostrerà il lato più cattivo di sé. Ma non è tutto. Filippo Bisciglia ha fatto sapere: "Anche per un'altra coppia si arriverà a un momento cruciale della propria esperienza a Temptation Island". Nel video delle anticipazioni, infatti, si nota il conduttore raggiungere il villaggio dei fidanzati e dire loro: "Ragazzi, una delle vostre fidanzate ha richiesto il falò di confronto anticipato".

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island di martedì 8 ottobre

Anna Acciardi avrà finalmente modo di confrontarsi con Alfred Ekhator. Nella precedente puntata di Temptation Island, la donna ha assistito alla passione tra il suo fidanzato e la single Sofia Costantini. I due si sono scambiati un lungo bacio e Alfred ha ammesso di non provare più niente per la sua compagna ma di stare con lei solo per riconoscenza e gratitudine. Gesti e parole che hanno sconvolto Anna, che è crollata in lacrime. Stasera assisteremo al falò di confronto. Anna è agguerrita e ha assicurato: "Lo disintegro". Non resta che attendere stasera per scoprire come andranno le cose tra loro: troveranno un punto di incontro o si diranno addio per sempre?

Alfonso furioso con la fidanzata Federica prende a calci i cuscini

Nella quinta puntata di Temptation Island in onda martedì 8 ottobre assisteremo anche alla furia di Alfonso D'Apice. Dopo aver visto l'ennesimo video della fidanzata Federica Petagna vicina al tentatore Stefano, sbotterà: "Sta superando il limite, non ci sono parole". Poi, nel villaggio, in preda alla rabbia prenderà a calci i cuscini e i pouf.

Il ritorno di Diandra e Valerio

Nella scorsa puntata di Temptation Island, Diandra Pecchioli e Valerio Palma si sono lasciati al falò di confronto. Tra loro, tuttavia, non è ancora finita. Filippo Bisciglia, infatti, ha annunciato che ci sarà un nuovo colpo di scena per questa coppia. Insomma, il loro percorso nel programma non è ancora giunto al termine. È molto probabile che i due tornino a confrontarsi davanti al falò.

Cosa succederà tra Millie e Michele, Titty e Antonio e Giulia e Mirco

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, in onda stasera, spazio anche alla coppia composta da Millie Moi e Michele Varriale. La donna si è detta intenzionata a chiudere con il fidanzato dopo che lui ha dichiarato di non volere costruire una famiglia con lei:

Mi voglio disinnamorare di quest'uomo il più in fretta possibile. Voglio uscire da qui in grado di guardarlo in faccia e dirgli: "Di te non mi interessa più niente, fatti la tua vita e non ti preoccupare. Con me non devi avere figli, non devi avere convivenza e non devi avere niente. Sei libero di scegliere la persona che potrai amare al 100%, che non sono io".

In puntata scopriremo il prossimo passo di Millie, ma anche di Titty e Antonio e di Giulia e Mirco. Non resta che attendere le 21:30 per assistere alla quinta puntata di Temptation Island 2024.