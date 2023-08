Perla Vatiero e Francesca Sorrentino imitano Mirko e Greta, la tentatrice: “Meglio finte che cattive” Perla Vatiero e Francesca Sorrentino avrebbero imitato Mirko Brunetti e Greta Rossetti con una stories nella quale copiano le movenze di un video della coppia condiviso su Tik Tok. La tentatrice poche ore fa ha replicato per le rime: “Meglio finte che cattive”.

A cura di Gaia Martino

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. L'ex fidanzato di Perla Vatiero e la sua tentatrice dopo il percorso nel villaggio delle tentazioni a Temptation Island si stanno vivendo la relazione lontani dalle luci delle telecamere. "Sono innamorata folle" aveva detto lei nell'ultima puntata del programma. Anche Perla ha voltato pagina e ora frequenta Igor Zeetti, conosciuto grazie al programma. Nelle ultime ore però un video condiviso tra le stories potrebbe averla messa in una posizione scomoda.

Il video di Perla Vatiero con Francesca Sorrentino

Perla Vatiero si trova a Roma per una reunion con tutti i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, ora diventati suoi amici. Nelle ultime ore un video registrato in auto con Francesca Sorrentino ha iniziato a far chiacchierare: pare che le due giovani, ex fidanzate del programma, abbiano imitato Mirko e Greta in uno dei loro ultimi video condivisi su Tik Tok. Si sguardano con aria sognante e poi si scambiano un dolce bacio a timbro: la stessa scena i fan del programma l'avevano già vissuta con il video di Greta Rossetti e Mirko Brunetti nel video che scatenò poi una polemica, essendosi lui distratto alla guida.

@greta_rossetti E negli occhi miei che sognano Io la vedo come un angelo.. ♬ suono originale – Greta Rossetti

Da qui sarebbero nate le ultime stories condivise dalla tentatrice che, seppur non abbia fatto nomi sembrerebbe riferirsi all'ex del suo attuale fidanzato.

Leggi anche Chi è Perla Vatiero e che lavoro fa la fidanzata di Mirko Brunetti a Temptation Island 2023

La replica di Greta Rossetti

Con una stories con la scritta "Meglio finte che cattive" e una nella quale canta la canzone di Sfera Ebbasta, "Hollywood", che recita questi versi "Ora che tutta ‘sta gente guarda, Ora che tutta ‘sta gente invidia, E quando il culo brucia, spesso la bocca sparla", pare che Greta Rossetti abbia voluto lanciare una dura replica alla sua "ex rivale", Perla Vatiero. Sebbene non faccia nomi i fan della coppia sono sicuri che le parole siano a lei rivolte.