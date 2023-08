Reunion dopo Temptation Island 2023: le foto delle fidanzate in discoteca con i tentatori Dopo Temptation Island 2023, fidanzate e tentatori si godono una serata insieme all’insegna del divertimento. Ci sono Perla Vatiero, Vittoria Egidi, Francesca Sorrentino con Lollo Di Curzio, Igor Zeetti, Daniele Schiavon, ma anche i fidanzati non sono da meno e sono in attesa della loro reunion.

A cura di Ilaria Costabile

Lo scorso 31 luglio si è conclusa l'ultima edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti ha messo le coppie di partecipanti davanti ai limiti delle loro storie d'amore, alcune sono riusciti a superare indenne il percorso all'Is Morus Relais altre, invece, hanno dovuto affrontare una rottura, forse inaspettata, che però ha portato all'inizio di una nuova fase, da dover costruire. Ed ecco che, in una calda serata romana, si sono trovati a ballare e scherzare insieme le ragazze dell'ultima edizione, Vittoria, Francesca, Alessia, Perla, ormai senza i loro fidanzati e i tentatori con cui hanno stretto un legame speciale.

Tentatori e fidanzate insieme dopo Temptation Island

Ed eccole, sorridenti e divertite negli scatti pubblicati da Lollo Di Curzio e da Fouad le "fidanzate" dell'ultima edizione di Temptation Island, pronte a scatenarsi in una serata ai Giardini dell'Eden, un ristorante romano dove il dopocena lascia poi spazio alla musica, che a tutto volume risuona tra il verde del posto, nascosto nella parte nord della Capitale. All'appello mancano davvero in pochi, ci sono Vittoria Egidi, Alessia Ligotti, Francesca Sorrentino, Perla Vatiero con il suo Igor Zeetti, e ancora Daniele Schiavon, Alberto Succi e i due già citati ex tentatori. Dalle foto trapela una certa complicità, oltre alla voglia di divertirsi, che era emersa anche durante le puntate dello show di Canale 5. Sebbene tra alcuni di loro ci sia stato anche un flirt, come tra Ale e Lollo, al momento non c'è alcun legame se non quello di amicizia.

Perla Vatiero e Francesca Sorrentino

Daniele De Bosis e Manuel Mara attendono la reunion dei fidanzati

Anche i fidanzati di Temptation, però, non sono da meno. Una reunion aspetta anche i componenti maschili di questa edizione, come racconta Daniele De Bosis in alcune storie pubblicate su Instagram, in cui si mostra insieme a Manuel Maura. I due stanno aspettando altri fidanzati di questa edizione, ovvero Giuseppe Ferrara, Davide Rosati e Manuel Marascio, pronti a trascorrere qualche giorno insieme. Nella loro attesa, però, non può mancare un incontro con altri volti assai noti del parterre di Canale 5, ovvero Luca Salatino e Matteo Ranieri, amici ed ex tronisti di Uomini e Donne.