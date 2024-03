“Con la malattia di Kate la faida nella famiglia reale finirà”, Harry e William potrebbero riavvicinarsi La diagnosi di cancro di Kate Middleton – che arriva pochi mesi dopo quella di Re Carlo – potrebbe far riavvicinare la famiglia reale. Per Ryan McCormick, esperto di pubbliche relazioni, il messaggio di Harry e Meghan alla principessa del Galles è un segnale positivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver appreso la notizia della malattia di Kate Middleton, Harry e Meghan hanno espresso sostegno e vicinanza alla principessa del Galles. "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, sperando che possano farlo privatamente e in pace" scrivevano il Duca e la Duchessa del Sussex in una nota diffusa dal loro portavoce. Come riportato dal Mirror, Ryan McCormick, esperto di pubbliche relazioni, sostiene che si tratti di un segnale positivo, forse primo passo verso un probabile riavvicinamento tra i membri della famiglia reale.

L'ipotesi del riavvicinamento nella famiglia reale

Ryan McCormick è convinto che, nonostante il comunicato di Harry e Meghan Markle sia stato breve e coinciso, la velocità con cui è arrivato a Kate Middleton fa ben sperare. Per l'esperto di pubbliche relazioni si è trattato di un gesto rispettoso. Ci sarebbe, poi, un motivo per il quale la nota sia stata così sintetica: "Il messaggio sarebbe potuto essere più personale e amorevole, ma forse è stato loro consigliato di farlo così". Una situazione del genere potrebbe diventare il pretesto per mettere fine ai contrasti tra cognati: "La gravità di questa situazione potrebbe essere così grande da sciogliere rancori di lunga data. Sì, Meghan e Harry hanno i loro difetti, ma la famiglia è famiglia. La loro faida potrebbe benissimo finire immediatamente". Per McCormick la diagnosi di cancro per Re Carlo e Kate Middleton potrebbe quindi spingere verso un riavvicinamento tra Harry e William: "Hanno avuto le loro divergenze ma probabilmente hanno bisogno l'uno dell'altro, ora più che mai". L'esperto, inoltre, avanza l'ipotesi che nei prossimi mesi Harry e William potrebbero spendersi in campagne in sostegno delle vittime di cancro. Per il momento non si sa se Harry coglierà l'occasione per tornare nel Regno Unito, scegliendo di stare al fianco della famiglia reale in questo frangente particolarmente difficile.

I messaggi di supporto a Kate Middleton, da Carlo al fratello James

Re Carlo è stato tra i primi a esprimere vicinanza e sostegno a Kate Middleton: "Sono così orgoglioso di Catherine per il coraggio nel rivelare la sua malattia. Ha tutto il mio sostegno". Poco dopo è arrivato un messaggio dal fratello minore di Kate. James Middleton ha condiviso su Instagram una foto con sua sorella, scrivendo: "Negli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Saliremo insieme a te anche su questa montagna". I due sono sempre stati molto uniti, Kate non ha mai fatto mancare il proprio supporto a James durante i momenti più difficili causati della depressione.