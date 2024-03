“Scaleremo insieme questa montagna”: le parole del fratello di Kate dopo l’annuncio della malattia James Middleton, fratello minore di Kate, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto al fianco di sua sorella. Ad accompagnare il post, un messaggio di supporto per la principessa del Galles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Nel corso degli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo con te anche questa" scrive James Middleton, fratello minore di Kate, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il messaggio, arrivato poche ore dopo l'annuncio della malattia della principessa del Galles, accompagna una fotografia che li ritrae insieme da bambini.

Le parole di James Middleton per Kate: "Scaleremo anche questa montagna"

L'annuncio della malattia di Kate Middleton è arrivato con un videomessaggio girato nel parco della residenza reale di Windsor. La principessa del Galles ha rivelato che ricevere la diagnosi di cancro è stato un enorme shock, aggiungendo di aver già iniziato le cure. "Sto bene e divento più forte ogni giorno, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire" ha spiegato nel filmato. James Middleton è stato tra i primi a mostrarle supporto, condividendo una loro foto di quando erano bambini, accompagnata dal messaggio: "Scaleremo anche questa montagna". Poco dopo la diffusione della notizia della malattia, anche Re Carlo III si è detto "orgoglioso di Catherine, principessa del Galles, per il suo coraggio nel parlare come ha fatto".

Chi è James Middleton

Non è la prima volta che il fratello più piccolo (di sei anni) di Kate si espone pubblicamente per supportare sua sorella. James Middleton, 36 anni, con alle spalle una carriera imprenditoriale, in un'intervista rilasciata a Good Morning Britain, ammetteva di essere molto fiero di Kate e del modo in cui ha saputo far fronte ai suoi impegni come membro senior della famiglia reale britannica. "Vederla sbocciare nel ruolo di principessa del Galles mi ha reso profondamente orgoglioso di lei" raccontava. Nel corso di quell'intervista – una delle rare occasioni in cui parlava con i media – rivelava anche di aver dovuto fare i conti con la depressione. "È difficile descrivere la condizione in cui mi trovavo. Non è solo tristezza. È una malattia, un cancro della mente – rivelava James Middleton – Non è altro che un'assenza di sentimenti. Esisti senza scopo o direzione. Non riuscivo a provare gioia, eccitazione o anticipazione, solo l'ansia mi spingeva fuori dal letto la mattina".