La scaletta di Sanremo 2022 per la prima serata: l’ordine di uscita dei cantanti e gli ospiti

Stasera inizia il Festival di Sanremo 2022, la prima serata è in programma martedì 1 febbraio 2022 a partire dalle ore 20.40. Come sempre, Sanremo si vede in TV su Rai 1 ed è trasmesso in mondovisione, può essere seguito anche in diretta streaming su RaiPlay.

Nella scaletta della prima serata saranno 12 i Big in gara a esibirsi, mentre nella serata di domani ascolteremo le canzoni inedite dei restanti 13 cantanti in gara. Non mancheranno gli ospiti, come i Maneskin, vincitori dell'ultima edizione e dell'Eurovision, e i Medusa. Al fianco di Amadeus torna Fiorello, la co-conduttrice della prima serata è Ornella Muti.

Questa sera sarà la Giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web a votare i cantanti in gara, e lo stesso accadrà domani. Il pubblico da casa potrà esprimere le sue preferenze attraverso il televoto a partire dalla terza serata, quando entrerà in gioco la votazione da casa insieme a quella della Giuria Demoscopica 1000.