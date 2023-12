Il fratello di Greta Rossetti: “Mirko Brunetti manipolabile. Mia sorella non tornerà mai con lui” “Ha poco carattere. Mia sorella non tornerà mai con lui”: Josh, fratello di Greta Rossetti, confida a Fanpage.it la sua delusione per l’atteggiamento tenuto da Mirko Brunetti al Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island si era riavvicinato alla ex fidanzata Perla Vatiero prima di tornare sui suoi passi.

A cura di Stefania Rocco

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad appoggiare la decisione di Greta Rossetti di chiudere definitivamente la sua relazione con Mirko Brunetti è Josh, fratello della protagonista del Grande Fratello. Intervistato da Fanpage.it, l’uomo palesa la delusione nei confronti dell’ex compagno della sorella, appena tornato sui suoi passi dopo settimane di manovre di riavvicinamento alla ex fidanzata Perla Vatiero, ritrovata nella Casa di Cinecittà.

Meno di una settimana fa, Mirko Brunetti aveva messo alla porta Greta dopo averla ritrovata al GF. Poche ore fa, è cambiato di nuovo tutto. Cosa pensi di questo riavvicinamento?

Credo sia solo volontà di chiarire. Mia sorella lascia spesso la porta aperta in maniera tale da riuscire ad avere un buon rapporto con i suoi ex. Ma non credo andrà oltre: Greta non perdona facilmente. Il sentimento c’è ma, conoscendola, so che non tornerà mai con Mirko.

Brunetti, poche ore fa, ha ammesso i suoi sentimenti per Greta. Ci credi?

Doveva accorgersene prima. L’intimità che ha avuto con Perla è troppa. Al posto di mia sorella, non sarei nemmeno andata lì a spiegargli. Sarebbe stato silenzio stampa.

Ritieni ami ancora Mirko?

Sì ma è stata lei a insegnarmi che se una cosa non va bene, non va bene nonostante i sentimenti. Le se ne è resa conto. Sono assolutamente certo che non tornerà con Mirko.

Che cosa pensi di un uomo che lascia la ex per una nuova compagna, poi in assenza della nuova compagna si riavvicina alla ex con gesti e frasi importanti e in seguito torna di nuovo sui suoi passi?

Te lo dico ma non lo metti nell’intervista?

Certo che lo metto.

Non sa prendere posizioni, non sa scegliere. È un uomo con poco carattere. Non pensavo fosse così. Oggi mi rendo conto che, oltre ad avere poco carattere, è facilmente manipolabile. È assurdo tornare ad avere determinati atteggiamenti con la persona che ha lasciato per stare con Greta. Mi sembra una barzelletta. Mia sorella se ne è resa conto e anche Perla lo sta facendo.

Ti hanno fatto effetto le lacrime di Perla Vatiero?

Sinceramente no, non la conosco. Però mi piace vederle insieme. Ho sempre pensato che sarebbero diventate amiche.

Ti augureresti un uomo come Mirko nella vita di tua sorella Greta?

No, un no secco. Un uomo deve avere polso

E se Greta decide di tornarci insieme?

Le consiglierò di fare bene ogni valutazione. Ha visto come si comporta Mirko quando lei non c’è.

Subito dopo essere stato lasciato da Greta, Mirko l’ha messa in difficoltà raccontando di avere “accettato per amore che lei dormisse insieme al suo ex”. A quale episodio faceva riferimento?

Greta ha dormito con Pierluigi Cappelluzzo, il suo ex fidanzato storico. Partiamo da un presupposto: sono cresciuti insieme, per tutti noi (si riferisce alla famiglia di Greta, ndr) è un membro della famiglia. La sera in cui hanno dormito insieme, che risale a settembre, fu proprio Mirko ad accompagnare Greta da Pierluigi. Mia sorella era a Rieti da Mirko e fu lui a portarla fino in Emilia Romagna da Pier, approfittando di quell’occasione per presentarsi.

Perché dovevano vedersi?

Per una questione legata a una macchina.

Se Mirko sapeva che avrebbero dormito insieme, tanto da accompagnarla lui stesso, perché glielo ha rinfacciato?

Mirko era perfettamente consapevole che Greta avrebbe dormito da Pierluigi. Intendiamoci, non è accaduto nulla. È un po’ come se avesse dormito con me. Probabilmente ha tirato fuori questa storia perché in quella situazione si sentiva attaccato dalle parole di Greta e ha voluto difendersi con la prima cosa che gli è saltata in mente.

E questo secondo te è amore?

Non saprei. C’è sicuramente un sentimento ma è molto particolare.

E per Perla cosa credi che provi?

Credo che lei rappresenti quell’amore che Mirko vorrebbe ma non può avere perché non sarebbe sereno. Penso sia innamorato ma non voglia ammetterlo, soprattutto di fronte a tutta Italia.