Perla Vatiero ha un crollo, le lacrime e lo sfogo dopo l’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello Al Grande Fratello, Perla Vatiero ha avuto un crollo dopo la diretta. La concorrente è scoppiata a piangere e si è rifiutata di mangiare. L’ingresso di Greta Rossetti sembra averla sconvolta.

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello ha sconvolto Perla Vatiero. Se durante la puntata di sabato 2 dicembre, la donna era sembrata in grado di affrontare l'imprevisto triangolo, subito dopo la diretta è scoppiata a piangere. Intanto, Greta ha avuto un primo confronto con Mirko Brunetti.

Perla Vatiero crolla al Grande Fratello

Dopo la diretta del Grande Fratello di sabato 2 dicembre, Perla Vatiero ha avuto un crollo. La concorrente è scoppiata a piangere. L'ingresso di Greta Rossetti nella casa non l'ha lasciata indifferente. Letizia Petris l'ha raggiunta in giardino e ha provato a convincerla a mangiare, senza riuscirci: "Non ho fame", le ha risposto tra le lacrime. Poi, si è sfogata: "Non poteva capitarmi cosa peggiore. Non pensavo mi schiaffassero una cosa del genere in faccia". Letizia ha provato a darle forza:

Piangi, sfogati, butta fuori, ti si stanno riaprendo delle grandi cicatrici. Però devi ricordarti che sei una donna forte. Non devi mollare, ma per te stessa. Quanto male hai già superato. L'hai già superata questa cosa, lo puoi fare la seconda volta. Però sappi che non sarai mai sola.

Ma Perla è apparsa inconsolabile: "Non ci sto a tutto questo. Non ci sto. Lo sapevo, lo sapevo. Non puoi capire. Come fai a vivere tranquilla, già è difficile il contesto. Ma come fai?".

Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Intanto, nella casa c'è stato un primo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Dopo la diretta, la concorrente ha assicurato a Mirko di non avere intenzione di influenzare il suo percorso con Perla: "Tu stai tranquillo. Io faccio il mio percorso e voi fate il vostro". Il gieffino, tuttavia, ha precisato:

Io faccio il mio percorso e lei fa il suo, qui non è un noi o un voi. Di tante cose avremo modo di parlare sicuramente. È inevitabile. Io me la vivo in modo molto, molto leggero. Non mi voglio appesantire troppo. Per il resto avremo modo, tante cose mi sono dispiaciute veramente tanto.

Greta è stata lapidaria: "Perché non sei intelligente per niente. Pensavo fossi più intelligente. Va be', basta, non fa niente, va bene così".