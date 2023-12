Mirko Brunetti prova a baciare Perla al GF, non sa che tra poche ore Greta entrerà nella Casa Colpo di scena al grande Fratello. Dopo essersi detto non più coinvolto dalla ex fidanzata Perla Vatiero sotto il profilo sentimentale, Mirko Brunetti si smentisce e prova a baciarla. Perla lo ha rifiutato. Nessuno dei due sa che tra poche ore Greta Rossetti entrerà nella Casa.

Il triangolo composto da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti continua a tenere banco al Grande Fratello. A offrire ai sempre più numerosi fan dei “Perletti” – così la coppia è stata ribattezzata dai suoi sostenitori – è stato proprio Mirko che, a sorpresa, ha provato a baciare la ex fidanzata Perla. L’episodio si è consumato in una manciata di secondi. Perla stava lavando i piatti da sola quando Mirko le si è avvicinato a sorpresa e ha tentato di baciarla.

Perla Vatiero ha rifiutato Mirko Brunetti

La giovane si è scostata, probabilmente non ancora completamente convinta rispetto alle reali intenzioni di Mirko che, in diretta al GF, ha ribadito il fatto di essere innamorato di Greta Rossetti. Da questo deriva con ogni probabilità la freddezza con la quale Perla lo ha rimproverato. “Non fare queste cose che odio. Non sono cambiata del tutto”, gli ha detto prima di allontanarsi. Un rifiuto vero e proprio che ha spinto Mirko a fare un passo indietro ma di fronte al quale il concorrente del GF ha sorriso, probabilmente convinto di poter spingere la ex compagna a rivedere la sua posizione a proposito del loro nuovo e complesso legame.

L’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del GF

Mirko e Perla non sanno che, tra una manciata di ore, Greta Rossetti entrerà nella Casa del GF. La giovane ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e si è detta disposta a vivere questa avventura nonostante la decisione di lasciare Mirko. Il suo ingresso è destinato a sconvolgere gli equilibri nella Casa. Sono diversi gli inquilini che saranno costretti a prendere una posizione, anche a proposito del rapporto che entrambe le donne vivono con Mirko. Brunetti, in particolare, sarà costretto a fare chiarezza: continuerà con le manovre di avvicinamento all’ex fidanzata Perla oppure tenterà di riconquistare Greta?