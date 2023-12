Greta Rossetti confessa di amare Mirko Brunetti: “Non immagino la mia vita senza di lui” Al Grande Fratello, dopo la puntata dell’11 dicembre, Greta Rossetti ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Mirko Brunetti: “Ero convinta che amasse Perla e avevo messo una corazza”.

A cura di Daniela Seclì

Dopo la turbolenta puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 11 dicembre, Greta Rossetti ha confessato di essere ancora innamorata di Mirko Brunetti. La concorrente lo ha confidato a Monia La Ferrera e a Beatrice Luzzi: "Non immagino la mia vita senza di lui".

Cosa ha detto Greta su Mirko Brunetti dopo la puntata del Grande Fratello

Monia La Ferrera ha spiegato a Beatrice Luzzi che Greta Rossetti ha preso coscienza dei suoi sentimenti: "Lo ama da morire. Non lo avevi capito?". Greta, allora, ha ammesso di non riuscire a immaginare la sua vita senza Mirko:

Devo essere sincera con i miei sentimenti. Avevo i sensi di colpa verso Perla, che comunque è una donna che ha sofferto. E anche lui. Però io fuori ero quasi convinta di non essere più innamorata, perché mi aveva fatto male. Io non immagino il futuro…non immagino che nella mia vita non ci sia Mirko. Per quanto per me sarebbe più facile stare qui da single e uscire da single, non ci riesco. Io ero convinta che lui amasse Perla, era una corazza che mi ero messa.

Beatrice Luzzi si è detta convinta che Mirko non abbia mai avuto dubbi sul sentimento che prova per Greta: "Io ho parlato con Mirko dal primo giorno e lui mi aveva parlato di una cosa assoluta. Anche dopo aver visto un video super romantico con Perla, lui ha detto: "Io rimango legato a Greta". Tutte le volte in cui abbiamo parlato di te, il messaggio è stato sempre lo stesso".

Mirko Brunetti precisa: "Non volevo un figlio da Greta"

Nei giorni scorsi, alcune dichiarazioni di Greta Rossetti hanno sembrato suggerire che Mirko Brunetti volesse un figlio da lei. Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 11 dicembre, l'ex concorrente ha smentito:

Voglio smentire e chiarire una cosa importante. Non è vero che volevamo un figlio, è una cosa importante a cui io do importanza. Non abbiamo mai voluto avere un figlio, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura che fosse successo. Io mi sarei preso le mie responsabilità, ma non è vero che lo volevamo.