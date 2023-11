Grande Fratello, il video del fuorionda di Mirko Brunetti su Greta Rossetti: lo sfogo del concorrente Mirko Brunetti ha appreso che Greta Rossetti ha messo un like a un post molto critico nei suoi confronti. La reazione del concorrente del Grande Fratello in un fuorionda.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 20 novembre, Alfonso Signorini ha informato Mirko Brunetti su un gesto fatto da Greta Rossetti. Quest'ultima ha messo un like a un messaggio pubblicato sui social che era critico nei confronti di Mirko. In un fuorionda, la reazione del concorrente del reality. Ma andiamo con ordine.

Il like di Greta Rossetti al post contro Mirko Brunetti

Alfonso Signorini, dopo avere fatto il punto su come sono andati i primi giorni di Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello, ha informato il concorrente su un fatto accaduto all'esterno. Ha spiegato a Mirko che nonostante Greta Rossetti sui social abbia scelto la via del silenzio, si sarebbe lasciata sfuggire un like a un commento poco lusinghiero nei confronti del concorrente. Il post indirizzato a Brunetti recitava: "Mandatelo a ca**re, fa il piacione con chiunque". In diretta, Mirko ha replicato: "Divertirsi, scherzare con ogni ragazza qui dentro, senza mai oltrepassare il limite, non significa essere un piacione, ma significa avere 26 anni". Anche Perla Vatiero ha detto la sua: "Non penso che Mirko con me debba fare il piacione, dopo 5 anni e 4 di convivenza, penso che andiamo oltre".

Il fuori onda di Mirko Brunetti in cui risponde a Greta Rossetti

Una volta che Alfonso Signorini ha chiuso l'audio con la casa, Mirko Brunetti ha continuato a commentare quanto ha visto in diretta. "Io le ho portato rispetto fino adesso": ha spiegato. Poi, si è confidato con Perla Vatiero: "Mi mandasse a ca**re, io non supplico nessuno". La sua ex fidanzata lo ha invitato a non dire così. Ma lui è sembrato convinto e ha aggiunto di avere già dimostrato a Greta quanto tenesse a lei. Non resta che attendere le prossime puntate del reality per scoprire se Rossetti farà un'altra incursione nella casa.