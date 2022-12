I villaggi di Natale 2022 a Roma e nel Lazio dove incontrare Babbo Natale Fanpage.it ha selezionato i villaggi di Natale più belli tra Roma e Lazio, dove incontrare Babbo Natale in attesa del 25 dicembre.

Babbo Natale che aspetta i bambini a Cinecittà World

Con l'avvicinarsi del 25 dicembre, per immergersi nell'atmosfera delle feste a Roma e nel Lazio sono aperti diversi Villaggi e case di Babbo Natale. Non è solo di un modo per aspettare il Natale ma anche per permettere ai più piccoli di vedere Babbo Natale, d'incontrarlo di persona e chiedergli cosa si vuole ricevere in dono, magari portandogli anche la letterina. Nei villaggi di Natale si possono trovare anche elfi e aiutanti di Babbo Natale. Nei Villaggi di Natale è inoltre possibile partecipare a iniziative, eventi e mercatini natalizi. Tra villaggi più belli a Roma e nel Lazio ci sono quello di Villa Borghese, di Viterbo, di Lunghezza e Cinecittà World.

Il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza

Babbo Natale al Fantastico Castello

Il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza in via Tenuta del Cavaliere 230 apre le porte ai visitatori. Tra le attrazioni ci sono la sala del trono dove incontrare Babbo Natale, l'ufficio postale dove scrivergli la letterina, la fabbrica dei giocattoli, gli appartamenti, la pinacoteca e la slitta di Babbo Natale. Sarà possibile inoltre incontrare la fata delle nevi e gli elfi.

Date: aperto fino al 26 dicembre

Orari: dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle 17.30 sabato, domenica e festivi.

Costi: biglietto intero 16 euro, ridotto 14 euro (da 2 a 11 anni, over 65 e disabili autosufficienti). Il biglietto è gratis da 0 a 2 anni (non compiuti), disabili non autosufficienti e relativi accompagnatori.

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla in via Cassia in provincia di Viterbo è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del Natale, che ogni anno attira migliaia di visitatori da Roma e dall'hinterland. Oltre ad addobbi natalizi per tutti i gusti per gli adulti, ci sono tante attrazioni per bambini: la casa di Babbo Natale, il villaggio degli elfi, il tunnel dei mille dolci, il bosco ghiacciato e la pista di pattinaggio. Un villaggio popolato da tante creature fantastiche tutte da conoscere.

Date: aperto fino al 15 gennaio 2023

Orari: aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 09.30 alle 19.30

Costi: entrata nel villaggio di Natale gratis; giostre, pista pattinaggio e fotografie a tema a pagamento

Villaggio di Natale a Cinecittà World

Babbo Natale su una delle attrazioni di Cinecittà World

A Cinecittà World il Parco del Cinema è diventato un grande Villaggio di Natale. Oltre al mercatino natalizio, ci sono tante cose da vedere, tra le quali la casa e la fabbrica di Babbo Natale, il percorso delle luminarie, le quattordici attrazioni a tema. Il parco è aperto anche a Natale e il 31 dicembre, con concerti e spettacoli in programma.

Date: aperto fino all'8 gennaio 2023

Orari: aperto tutti i fine settimana, i festivi e durante il periodo natalizio dalle ore 11 alle 18.

Costi: intero 27 online, 29 in cassa; ridotto bambino fino a 140 cm di altezza 22 euro online, 24 in cassa. Varie opzioni per gli abbonamenti sul sito.

The Christmas Village a Roma

Babbo Natale al The Christmas Village

The Christmas Village in via della Batteria di Porta Furba 29 a Roma Sud è pronto ad ospitarvi con tante attrazioni, come la casa del Natale, il villaggio degli elfi, pista di pattinaggio e le giostre gonfiabili. Un calendario ricco di spettacoli. Il 10 e l'11 dicembre, il 17 e il 18 dicembre dalle ore 10 alle 19 ci sarà animazione con le principesse Disney, spettacoli di magia ed elfi danzanti.



Date: 9, 10, 11, 17, 18 dicembre 2022

Orari: aperto dalle ore 10 alle 19

Costi: intero 12 euro, ridotto 10 euro (da 2 a 10 anni)

Viterbo Christmas Village

Babbo Natale nel Villaggio di Viterbo (Foto di Sara Poggi)

Il Viterbo Christmas Village si inserisce in un magico borgo medievale, dove concedersi una visita, magari in occasione di una gita fuori porta per respirare l'atmosfera natalizia. Tra le attrazioni la casa di Babbo Natale, la fabbrica della Befana e il villaggio degli elfi.

Date: dal 26 novembre al 6 gennaio 2023 (consultare il sito per le variazioni)

Orari: dalle ore 10 alle ore 20

Costi: dai 5 euro in su con vari percorsi acquistabili in biglietteria oppure online (sono previste inoltre altre tariffe e pacchetti consultabili sul sito).

Il Villaggio di Natale a Villa Borghese

Babbo Natale al Villaggio di villa Borghese

Il Villaggio di Natale a Villa Borghese è il più grande d'Europa. Si estende infatti per una superficie di 30 chilometri quadri nell'area del Galoppatio nella cornice della villa storica romana. Fra le attrazioni a tema ci sono scenografie, giochi, bancarelle e spettacoli, con 700 artisti pronti ad esibirsi e più di 100 attività presenti. Ci sono inoltre set per scattarsi foto e festeggiare il Natale in tutto il mondo.

Date: aperto fino all'8 gennaio 2023

Orari: dalle ore 10 alle 18

Costi: intero 15 euro; ridotto 12 euro per bambini fino a 12 anni e over 65.