Festa dell’Immacolata a Roma: mercatino di Natale a piazza Navona, accensione di albero e luminarie Doppio appuntamento a Roma per la festa dell’Immacolata Concezione. L’8 dicembre 2023 inizia la Festa della Befana a Piazza Navona con il mercatino di Natale, si accendono l’albero a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso.

A cura di Alessia Rabbai

Mercatini di Natale (La Presse)

La festa dell'Immacolata Concezione 2023 a Roma è ricca di eventi dedicati a grandi e piccini, per immergersi nell'atmosfera delle festività. Venerdì 8 dicembre nella Capitale, oltre alla deposizione della corona sulla Colonna dell'Immacolata a Piazza Mignanelli, sono due gli appuntamenti principali ai quali non potete mancare se siete amanti del Natale: l'inaugurazione del mercatino a Piazza Navona con l'inizio della Festa della Befana di Roma e la tradizionale accensione delle luminarie in via del Corso e dell'albero di Natale a Piazza del Popolo. Un doppio appuntamento in città, pronta ad accogliere migliaia di turisti e che si prepara a vivere la magia del Natale.

Mercatino di Natale a Piazza Navona

Le bancarelle di Piazza Navona

Dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 c'è la Festa della Befana a Piazza Navona, con il mercatino di Natale. All'apertura partecipano il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli. In programma c'è un calendario di eventi e attività dedicato a famiglie, bambine e bambini. Per gli amanti dello shopping natalizio, il mercatino allestito offre prodotti artigianali, regali unici e prelibatezze gastronomiche. Oltre a quello di Piazza Navona ci sono altri mercatini di Natale a Roma e nel resto del Lazio.

Accensione di albero di Natale e luminarie

L'abete a Piazza del Popolo durante le prove di accensione (Foto Facebook ‘Amore per Roma')

Mentre lo scorso mercoledì 6 dicembre è stato inaugurato l'albero di Natale in cima della scalinata di Trinità dei Monti targato Maison Dior, oggi pomeriggio, come da tradizione, è la volta di quello di Piazza del Popolo. Si tratta di un abete alto venti metri proveniente da Como e illuminato da tante luci calde. All'appuntamento partecipano il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore alla Cultura Miguel Gotor.

Solitamente l'abete svetta al centro della rotonda di Piazza Venezia, dal capo opposto di via del Corso, ma quest'anno si è deciso di spostarlo per il cantiere della metro C. L'accensione è in programma alle ore 18. Sempre per le 18 è prevista l'accenzione delle luminarie in via del Corso. Le luminarie anche quest'anno sono finanziate da Acea, mentre quelle di via Condotti, già accese, da Renault Italia.