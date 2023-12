Le prove d’accensione dell’albero di Natale di piazza del Popolo a Roma: ecco come sarà illuminato Un utente ha pubblicato su Facebook uno scatto che ritrae l’albero di Natale di piazza del Popolo durante le prove di accensione in vista dell’inaugurazione prevista per l’8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata.

Foto Facebook ‘Amore per Roma'

Ecco come sarà illuminato ‘Spopolacchio', l'albero di Natale di Roma, ribattezzato così perché quest'anno è stato spostato da piazza Venezia, occupata dai cantieri della Metro C, a piazza del Popolo. E per questo, per qualcuno, ‘Spelacchio' è diventato ‘Spopolacchio'.

Un utente ha pubblicato su Facebook uno scatto che ritrae l'albero durante le prove di accensione in vista dell'inaugurazione prevista per l'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata. Tantissime luci calde, quindi, per l'abete alto più di venti metri arrivato da Como.

Come detto, l'appuntamento per l'inaugurazione ufficiale è fissato per venerdì 8 dicembre 2023, con il sindaco Roberto Gualtieri che darà il via all'accensione delle decorazioni luminose, offerte ancora una volta da Acea.

Nella stessa giornata saranno accese anche le luminarie di via del Corso. Quelle di via Condotti, già inaugurate nei giorni scorsi, sono state allestite con un finanziamento da parte di Renault Italia. L'accensione delle luci, installate anche nelle tre traverse della strada delle boutique di lusso, è stata accompagnata da un concerto della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.

“La bellezza salverà il mondo e noi con la bellezza abbiamo sempre avuto a che fare. Crediamo che dare tempo di qualità alle persone sia una missione importante che va ben oltre la tecnologia, e la bellezza è un bel pezzo della qualità della vita di tutti. Quando si è presentata l’opportunità di illuminare una passeggiata nella città più bella del mondo, l’abbiamo voluta cogliere. Queste luci hanno un effetto splendido di notte quando sono accese, ma anche di giorno con il sole che si rifletterà tra queste installazioni a forma di diamante. Inoltre, il nostro impegno è arrivato anche in periferia con 10 alberi di Natale in 10 quartieri diversi”, ha dichiarato l'ad di Renault Italia, Alessandro Fusilli.