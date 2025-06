A piazza della Repubblica gli alberi di Gualtieri sono morti in meno di un anno

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Roma ha un problema con il verde. In città si piantano alberi nuovi, ma si lasciano morire nel giro di pochi mesi. È il caso di Piazza della Repubblica, dove gli alberi piantati meno di un anno fa con i fondi del Giubileo sono già secchi.

Ieri pomeriggio i volontari dell'associazione dell'associazione Fare Verde Roma hanno deposto delle lapidi simboliche nella nuova piazzetta inaugurata soltanto a dicembre 2024. Gli alberi sono già secchi.

"In quell'area è stato operato un enorme intervento che ha eliminato alberi, parcheggi vicino a stazioni e varchi Ztl, nonché tre corsie di strada in una via un tempo sottoposta a normale traffico che ora si è trasformato in una colonna di auto ferme pressoché continuamente, con conseguente peggioramento dell'inquinamento e della vivibilità della zona. Tutto ciò per creare una piazza inutilmente sovradimensionata e sempre vuota, solo per far fare due video al sindaco. Per giunta, dopo aver tolto circa dieci alberi, i cinque che dovevano sostituire sono morti a meno di un anno dalla messa a dimora", hanno dichiarato Andrea Catalini e Lara Mignemi, del direttivo di Fare Verde Roma.

Ma problemi di questo tipo non si registrano soltanto a piazza della Repubblica. C'è per esempio la nuova piazza San Giovanni, inaugurata anch'essa a dicembre, con la nuova pavimentazione e le nuove aree a prato. "Ma, ops! si sono dimenticati di installare un sistema di irrigazione sotterranea ed il prato come prevedibilissimo si è totalmente seccato", denuncia una cittadina.

Piazza San Giovanni – Foto Roma Fa Schifo

Sul quotidiano Il Tempo, un agronomo ipotizza che il problema potrebbe essere legato alla bassa qualità delle piante utilizzate e alla gestione approssimativa del loro mantenimento.