Doppia manifestazione a Roma il 21 giugno, percorsi dei cortei con strade chiuse e bus deviati I due cortei di protesta in programma per sabato 21 giugno partiranno entrambi alle 14. Uno da piazzale Ostiense, l'altro da piazza Vittorio Emanuele II. Ecco i percorsi e le variazioni alla mobilità annunciate da Roma Capitale: dalle strade chiuse ai bus deviati.

A cura di Enza Savarese

Un doppio corteo si terrà a Roma sabato 21 giugno per opporsi in occasione del vertice Nato all'Aja al riarmo europeo e alle guerre. Entrambi partiranno alle ore 14 rispettivamente da piazza Vittorio Emanuele II e piazzale Ostiense per terminare poi, il primo ai Fori Imperiali e il secondo al Colosseo.

Per l'occasione, a cui sono attese diecimila persone in totale, Roma Capitale ha annunciato una variazione della mobilità per la giornata di sabato con chiusure stradali e deviazioni dei bus di linea.

Orari e percorsi dei cortei a Roma il 21 giugno contro guerra e riarmo

La manifestazione che inizierà da piazzale Ostiense è stata organizzata da Arci, Greenpeace e altre trecento associazioni e pone il focus della protesta contro la decisione di aumentare le spese militari di Italia e Ue fino al 5% di Pil.

Il secondo corteo, quello che partirà da piazza Vittorio II ha invece tra gli obiettivi di denuncia soprattutto quello di denunciare apertamente le azioni intraprese dalla Nato, organizzazione, che i manifestanti chiedono all'Italia di abbandonare.

Il primo corteo partirà da piazzala Ostiense alle ore 14 per raggiungere la zona del Colosseo intorno alle ore 20 seguendo il seguente percorso:

Piazza di Porta San Paolo,

Viale della Piramide Cestia,

Piazza Albania,

Viale Aventino,

Piazza di Porta Capena,

Via di San Gregorio.

Anche il secondo corteo ha come orario di partenza le 14 da piazza Vittorio Emanuele II. Secondo il programma l'arrivo dovrebbe avvenire intorno alle 18 in via dei Fori Imperiali percorrendo il seguente percorso:

Via dello Statuto,

Largo Brancaccio,

Via Giovanni Lanza,

Via Cavour,

Largo Corrado Ricci.

Possibili strade chiuse e bus deviati sabato 21 giugno a Roma

Come rende noto il sito di Roma Mobilità, le strade interessate dai cortei verranno chiuse durante la presenza dei manifestanti e riaperte gradualmente al passaggio delle rispettive manifestazioni.

Per il corteo che partirà da piazzale Ostiense i bus di linea che potrebbero subire delle variazioni sono:

3,

23,

30,

51,

75,

77,

81,

83,

85,

87,

96,

117,

118,

160,

280,

628,

715,

716,

719,

769,

775,

780,

C3.

Possibili deviazioni anche durante l'orario di passaggio del corteo che partirà da piazza Vittorio Emanuele II. I bus di linea interessati in questo caso sono i seguenti:

16,

51,

75,

85,

87,

117,

118,

360,

590,

649,

714,

C3.