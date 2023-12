La scalinata di Trinità dei Monti si illumina: è l’albero di Natale bianco targato Dior Sulla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna è stato inaugurato l’albero di Natale 2023, targato Dior. Centinaia le persone che hanno assistito all’accensione.

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'albero di Natale targato Dior sulla scalinata di Trinità dei Monti

Trinità dei Monti a Piazza di Spagna si illumina per le festività natalizie. Oggi pomeriggio c'è stata l'accensione dell'albero di Natale targato Dior, che svetta in cima alla scalinata più famosa e bella al mondo. L'evento si è svolto alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Un abete bianco pieno di luci che brilla nella notte romana. Centinaia le persone tra romani e turisti che si sono radunate intorno alla fontana della Barcaccia nella piazza e lungo via dei Condotti, per ammirare l'accensione dell'albero con il naso all'insù tra le musiche natalizie, in un'atmosfera incantata. "La scalinata di Trinità dei Monti è uno dei luoghi più iconici al mondo – commentano da Dior – La Maison ha un legame speciale con Roma".

"Essere in questo luogo straordinario è un piacere, specialmente nei giorni di festa, credo che questa illuminazione stupenda raggiungerà il cuore di tantissimi – dichiara Gualtieri – ringrazio Dior e tutti i creativi, che hanno contribuito alla sua realizzazione. Roma è una sola, unita e solidale, dal centro alle periferie".

L'inaugurazione dell'albero di Natale targato Dior

"Per la prima volta chi illumina il centro finanzia le luminarie in periferia – commenta Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport – È una partnership pubblico privato che porta bellezza in tutta la città. Dior illumina non soltanto la stupenda scalinata di Trinità dei Monti con un albero di tredici metri ma anche sette chilometri di strade di quartieri meno centrali: da Cinecittà a Casal De Pazzi, da Nuovo Salario alla Borghesiana, da Ostia a Torre Spaccata, da Colle Prenestino a Capannelle. Abbiamo voluto un Natale più bello per tutta Roma, dal centro alla periferia".