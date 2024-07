video suggerito

Fa troppo caldo e la rete è sovraccarica, casi di mancanza di elettricità segnalati in tutta Roma Roma al buio, piccoli blackout segnalati a macchia di leopardo in diverse zone della città a causa del troppo caldo. Areti al lavoro per risolvere il problema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

A Roma fa troppo caldo e a causa di sovraccarichi della rete elettrica si stanno verificando in queste ore piccoli blackout a macchia di leopardo in tutta la città. Per esempio, segnala un cittadino su un gruppo Facebook di quartiere, nella giornata di ieri "alcuni palazzi in zona Gregorio VII sono rimasti senza corrente dalle 18. Alle 23 nulla era cambiato. Ieri stessa cosa per cinque ore. Rischio per i tanti anziani". Ma segnalazioni simili arrivano da diverse zone di Roma.

E in effetti Areti, società del gruppo Acea, fa sapere in una nota che l'incremento delle temperature registrato negli ultimi giorni "ha aumentato significativamente la domanda di energia elettrica della città di Roma fino ad arrivare ad una potenza massima distribuita di circa 2.000 MW, in linea con i consumi registrati negli anni scorsi nello stesso periodo".

Questo improvviso aumento della domanda di elettricità in alcune zone della città, spiega l'azienda, "ha creato dei sovraccarichi alla rete elettrica che, congiuntamente alle rilevanti sollecitazioni termiche, hanno generato, in qualche caso, dei distacchi elettrici".

Areti informa che la situazione viene monitorata in tempo reale e che sono state attivate squadre operative che sono in azione sul territorio 24 ore su 24. In totale sono impiegati circa 500 tra tecnici interni ed esterni per garantire un pronto intervento, "in qualche caso utilizzando anche Gruppi Elettrogeni per rialimentare le aree rimaste prive di energia elettrica".

Areti fa sapere infine che dalla scorsa estate l'azienda ha lavorato "costantemente per incrementare la resilienza dell'infrastruttura elettrica della città di Roma, eseguendo negli ultimi dodici mesi interventi di potenziamento e ampliamento su 700 cabine secondarie e su 270 km di reti di media e bassa tensione".