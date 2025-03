video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 30 marzo: sole e caldo, si superano i venti gradi Sole e caldo oggi a Roma e in tutte le altre province del Lazio. Dopo giorni di maltempo, il sereno torna sulla regione, con temperature molto alte.

A cura di Redazione Meteo

Getty Images

Sono passati i giorni in cui il maltempo la faceva da padrone sul Lazio: oggi, dopo un sabato passato all'insegna delle piogge, torna il sereno. Questa domenica 30 marzo sarà infatti caratterizzata da alte temperature – in alcune zone anche superiori ai venti gradi – e dal sereno, con il sole che splenderà per tutto il giorno. A parte qualche ora in cui alcune nuvole copriranno parzialmente il cielo: per il resto del tempo però, la giornata sarà decisamente buona, con sole e caldo sia la mattina sia il pomeriggio.

In particolare a Roma il cielo sarà sereno, con le minime a nove gradi e le massime a ventuno gradi nelle ore centrali della giornata. Termometro tra otto e diciotto gradi a Frosinone, mentre a Latina la minima sarà di undici gradi e la massima arriverà fino a venti. Temperature leggermente più fresche a Rieti e Viterbo, dove saranno comprese tra sei e diciassette gradi.

La situazione rimarrà simile anche nei prossimi giorni. Unica eccezione, la giornata di martedì, dove sono previste leggere piogge e temperature più rigide. A Roma le massime non arriveranno oltre i quindici gradi, mentre a Rieti e Viterbo – storicamente le province più fredde – non si andrà oltre i dieci gradi. In generale non dovrebbe esserci particolare maltempo: le piogge, se cadranno, saranno molto leggere, e non paragonabili alle bombe d'acqua che si sono avute nei giorni scorsi. Per il resto della settimana, invece, sono previste temperature alte, con picchi che raggiungeranno i venti gradi. La primavera è definitivamente arrivata, e con essa l'addio al freddo (anche se quest'anno l'inverno non è mai stato molto rigido).