Roma al buio, troppe strade senza luce in città: la campagna #IlluminaRoma Sabato 5 aprile 2025 e domenica 6 aprile 2025, Azione Roma scende in 13 vie e piazze della Capitale per lanciare la campagna #IlluminaRoma.

A cura di Enza Savarese

Le strade di Roma sono ancora troppo buie. Il caso delle fontane senza illuminazione a piazza Navona è solo un esempio. Ad accendere un faro sulla questione Azione Roma, che sabato 5 aprile 2025 e domenica 6 aprile 2025 sarà presente in 13 via e piazze della Capitale per lanciare la campagna #IlluminaRoma: illuminazione vuol dire sicurezza. L'intento è quello di raccogliere le segnalazioni dei cittadini per migliorare l'illuminazione pubblica dei quartieri.

Parte l'iniziativa #IlluminaRoma: ogni giorno 2000 segnalazioni

Nonostante negli ultimi 2 anni sia stato sostituito il 10% delle luci pubbliche, nella Capitale "permangono grandi difficoltà che devono essere superate", si legge nella nota di Azione Roma. Sono oltre 2.000 le segnalazioni di lampadine guaste che ogni giorno i cittadini denunciano alle autorità. L'intento dell'iniziativa #IlluminaRoma non è solo prendere sul serio queste iniziative quotidiane, ma potenziare la comunicazione tra cittadini e organi competenti.

Il partito di Carlo Calenda fa riferimento ad Acea, l'Azienda Comunale Energia e Ambiente che recentemente ha istituito un app per raccogliere le segnalazioni dei residenti. "Chiediamo un potenziamento dell’app di Acea, che deve diventare uno strumento importante al servizio dei cittadini". La proposta del partito è quella di aumentare gli investimenti destinati alla manutenzione pubblica, facendo uso anche di programmi d'intelligenza artificiale.

La campagna di Azione: luoghi e giorni della manifestazione

Nonostante Roma abbia la più grande rete di illuminazione d'Italia, la manutenzione e la comunicazione con i residenti è ancora carente. L'iniziativa di Azione di questo weekend va proprio in questa direzione. Oltre a mettere a disposizione una mail per le segnalazioni (illuminaroma@azione.it), le giornate di sabato 5 e domenica aprile serviranno a raccogliere i pareri dei residenti sulla questione.

Presenti in 13 vie e piazze di Roma, le zone del volantinaggio saranno le seguenti:

Via Andrea Doria

Mercato via Catania

Mercato Val Melaina

Viale Agosta

Piazza Anco Marzio

Viale Guglielmo Marconi

Piazza Scotti

Mercato San Silverio

Largo Beltramelli

Largo Pietro Tacchi Venturi

Piazza Giuliani e Dalmati

Piazza della Balduina

Piazzale di Ponte Milvio.

Roma al buio: il caso delle Fontane di piazza Navona

Uno degli episodi più recenti ed eclatanti risale ad alcune settimana fa a piazza Navona. Dopo aver terminato i lavori di restauro, nessuno ha pensato all'illuminazione. Così per le prime settimane la fontana appena inaugurata, insieme ai locali della zona, è rimasta al buio. Un problema che è stato momentaneamente risolto con un impianto di illuminazione provvisorio.

Un episodio che sommato agli altri ha spinto alla campagna di Azione. Inoltre il segretario romano del partito, Alessio D'Amato ha dichiarato alcune settimane fa di aver inviato una lettera alla presidente di Acea per chiedere il perché di un "fenomeno costante che riguarda tutti i municipi" della Capitale.