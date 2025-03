video suggerito

Piazza Navona, le fontane restaurate ma al buio: nessuno aveva pensato alle luci La società Areti ha informato che a partire da questa sera le fontane saranno illuminate da un impianto provvisorio, in attesa dei lavori per la realizzazione di quello definitivo.

A cura di Enrico Tata

Da diverse settimane sono terminati i lavori di restauro delle fontane di piazza Navona a Roma. Ma nessuno, a quanto pare, aveva pensato all'illuminazione. "Commercianti e cittadini ci segnalano che la sera sono ancora al buio, con ripercussioni evidenti sul commercio della zona e sulla sicurezza", ha denunciato la consigliera di Fratelli d'Italia, Mariacristina Masi.

Ebbene gli interventi di riqualificazione delle fontane, finanziati con fondi del Pnrr, non prevedevano il rifacimento dei sistemi di illuminazione. "Nel corso dell'intervento di restauro, tuttavia, sono intercorsi vari contatti con la società Areti proprio per sanare le criticità degli impianti e Areti si è attivata per programmare la sostituzione dei corpi illuminanti che nella maggior parte risultavano non funzionanti. Ad oggi però, a distanza di mesi dalla fine dei lavori, ancora non non si è provveduto a ripristinare l'illuminazione. Nell'anno del Giubileo purtroppo non si è riusciti ad arrivare pronti neanche nelle piazze simbolo della nostra città, in pieno sito Unesco dove si legge, nei volti sconcertati dei turisti, che la sera si ritrovano al buio, lo stupore per una situazione indegna per una grande Capitale come Roma".

Dopo la richiesta di spiegazioni, la società Areti ha fatto sapere che a partire dalla serata di oggi, 18 marzo, le fontane saranno illuminate da un impianto provvisorio. I lavori per la nuova illuminazione inizieranno invece lunedì 24 marzo e dureranno circa tre o quattro settimane. Areti ha confermato che "nell'ambito dei progetti Pnrr di rifacimento delle fontane storiche non erano previsti interventi sugli impianti di illuminazione delle fontane".

"A lavori di restauro già avviati, solo a fine novembre, è stato invece richiesto – spiega ancora Areti – un intervento straordinario di totale rifacimento dei sistemi elettrici con sostituzione di tutti i punti luce. Lavoro, questo non previsto dai finanziamenti Pnrr, che richiede un importante impegno di mezzi e di materiali e prevede tempi di realizzazione lunghi: si tratta infatti di impianti realizzati ad hoc, personalizzati sui singoli monumenti che sono protetti da severi vincoli storico-architettonici. Così Areti ha provveduto ad effettuare gli ordini dei materiali necessari attraverso il fornitore certificato tramite procedura di gara".