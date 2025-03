video suggerito

Maxi operazione antidroga: sgominata la banda che controllava le piazze di spaccio di tutta Roma A capo dell'organizzazione criminale, che controllava le piazze di spaccio da Tor Bella Monaca a Casalotti, ci sarebbero Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, vicini al boss Michele Senese.

A cura di Natascia Grbic

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di ventisei persone accusate di far parte di un gruppo criminale dedito al narcotraffico. I militari stanno dando esecuzione a ventisei misure di custodia cautelare in carcere, tutte accusate di far parte dell'organizzazione, al cui vertice ci sarebbero Giuseppe Molisso e Leandro Bennato. Si tratta di due nomi già noti alle cronache, boss di primo livello nell'ambiente della mala romana vicini a Micheel Senese, e già in carcere per altri delitti.

L'organizzazione di cui facevano parte era una delle più grandi e operative nella capitale, capace di tenere insieme le più fiorenti piazze di spaccio di Roma – Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Quadraro, Cinecittà, Tuscolano, Giardinetti, Primavalle e Casalotti – a cui veniva imposto di acquistare la cocaina, tra l'altro a prezzi più elevati, direttamente da loro, che la importavano tramite due fornitori albanesi. Il giro d'affari avrebbe fruttato al gruppo decine di milioni di euro al mese.

Nel corso delle varie perquisizioni sono state trovate anche armi da guerra e bombe a mano: chi non stava alle regole dettate da Bennato e Molisso, veniva messo a tacere con l'uso della forza, che non si facevano problemi a utilizzare. Sequestrati preventivamente anche beni per cinque milioni di euro nelle disponibilità degli indagati. Le accuse di cui i ventisei devono rispondere sono, a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi e rapina.