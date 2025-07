Donna incinta diretta in ospedale resta bloccata nel traffico per un incendio: scortata dai carabinieri

Una donna incinta diretta in ospedale è rimasta bloccata nel traffico della Pontina ieri, a causa dell’incendio che ha creato code chilometriche in strada. I carabinieri l’hanno scortata in ospedale.

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Bloccata in strada a causa dell'incendio che ha creato code di traffico chilometriche sulla Pontina. È quanto successo nel territori di Aprilia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 luglio 2025 a una donna incinta. La donna, in stato di gravidanza avanzata, era diretto verso l'ospedale quando è rimasta bloccata nel traffico a causa di un incendio, scoppiato per dopo che un autoarticolato che trasportava balle di fieno che ha preso fuoco lungo la via Pontina. Il rogo in breve tempo si è esteso e ha coinvolto anche sterpaglie ai margini della strada.

La donna incinta scortata in ospedale

Molti i disagi per viaggiatori e viaggiatrici. Fra queste anche la donna incinta diretta in ospedale. Rimasta imbottigliata nel traffico all'interno della sua auto, avrebbe dovuto raggiungere in breve tempo un ospedale a Roma. Per farlo, da Aprilia, si era immessa lungo la strada statale 148 Pontina. Ma poco dopo è rimasta bloccata, incolonnata fra decine di altre auto.

Non sapeva come fare per raggiungere la struttura sanitaria romana verso cui era diretta, così ha chiamato il numero di emergenza unico nue 112 e ha segnalato il suo problema alla sezione radiomobile del reparto di Aprilia.

Il salvataggio: donna incinta scortata in ospedale a Roma

Mentre molte forze di polizia erano impegnate nelle attività relative all'incendio, i militari dell'Arma sono riusciti a raggiungere la donna, facendosi largo fra le autovetture. Una volta individuata l'automobile su cui viaggiava la giovane donna incinta, l'hanno scortata oltre il blocco stradale imposto per permettere l'intervento dei soccorsi. Una volta portata fuori dal tratto congestionato di Pontina, la donna ha potuto rimettersi in marcia verso l'ospedale e raggiungerlo per svolgere la visita. Soltanto l'intervento dei carabinier le ha permesso di raggiungere la struttura ospedaliera dove era diretta in tempo.