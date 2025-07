Tir prende fuoco sulla Pontina, chiuso un tratto di strada per incendio: traffico e code chilometriche Code per chilometri sia verso Roma che verso Latina per la chiusura della via Pontina in entrambe le direzione dopo un tir che ha preso fuoco all’altezza di Aprilia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

Il tir che ha preso fuoco sulla Pontina.

Un tir ha preso fuoco mentre stava transitando lungo la via Pontina, all'altezza di Aprilia. L'autoarticolato stava trasportando balle di fieno quando ha preso fuoco. In breve tempo, è scoppiato il rogo che si è diffuso sul mezzo, da cui si è sviluppata un'alta colonna di fumo scuro e denso. L'odore acre in pochi minuti si è diffuso nella zona, a pochi passi dal centro commerciale Aprilia 2. E il traffico ha iniziato a svilupparsi lungo il tratto di strada interessata, immediatamente chiuso in entrambe le direzione per permettere l'intervento dei soccorsi.

Incendio e Pontina chiusa: le ripercussioni sul traffico, coda chilometrica

L'incendio è scoppiato verso le ore 13 di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, lungo la via Pontina, al chilometro 43+300, come riporta Astral Infomobilità. In breve tempo si sono sviluppate lunghe code di traffico in entrambe le direzione, sia verso il capoluogo pontino di Latina che verso Roma. In particolare, a restare congestionate dal traffico, quasi sette chilometri di coda, sono state via Strampelli e Viale Europa.

Per permettere l'arrivo dei soccorsi, sia le squadre dei vigili del fuoco per estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona che gli operatori sanitari del 118 in caso di necessità, è stato chiuso il tratto di strada compreso fra Via Vallelata e il centro commerciale Aprilia 2, in entrambe le direzioni.

Subito dopo la chiusura, scattata verso le ore 13.30, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, ma questa decisione ha causato inevitabili conseguenze sulla circolazione. Traffico anomalo viene segnalato anche sulla via Nettunense, che sta subendo ripercussioni dell'incendio sulla Pontina: molti hanno preso questa strada per evitare le code chilometriche ancora in atto lungo la Pontina.

Incendio sulla Pontina: è il terzo in pochi giorni

Quello di oggi è soltanto il terzo incendio in tre giorni che si sviluppa sulla Pontina e prevede chiusure lungo la strada, nei tratti interessati. L'ultimo, avvenuto nella giornata di ieri, martedì 8 luglio 2025, ha portato alla chiusura della via Pontina verso Roma all'altezza del chilometro 36,600 ad Ardea per un incendio che si è sviluppato a bordo strada.