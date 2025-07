video suggerito

Incendio ad Ardea, chiusa la Pontina verso Roma: traffico in tilt Via Pontina è stata in direzione Roma all'altezza del km 36,600 ad Ardea a causa di un incendio che si è sviluppato vicino alla strada. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Giornata terribile per gli automobilisti che ogni giorno devono percorrere via Pontina. La strada è stata chiusa in direzione Roma all'altezza del km 36,600 ad Ardea, a causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale. Lo ha reso noto Anas, comunicando che i Vigili del Fuoco sono già al lavoro per far riaprire la strada nel più breve tempo possibile. Ma la strada è stata chiusa anche stamattina, all'altezza del chilometro 18, nella zona di Castel di Decima, stavolta per un camion che si è ribaltato in strada, perdendo tutto il carico. Operazioni complesse, che non si sono ancora concluse.

Secondo le ultime informazioni, la chiusura della Pontina a causa dell'incendio ha generato chilometri di coda, con gli automobilisti bloccati anche nelle vie limitrofe. Tanto che c'è chi, sui gruppi di pendolari, dice addirittura di rinunciare a uscire se si deve andare verso Roma. Tanto più che la situazione a Decima, con il camion ribaltato, non è ancora risolta. Le operazioni, infatti, sono molto complesse: l'autoarticolato ha proporzioni imponenti, sollevarlo e spostarlo non è semplice.

"C'è fila dal Raccordo fino al curvone di decima dove c'è il camion fuori strada in direzione Roma, poi la ritrovi all'uscita della Laurentina per incendio direzione Aprilia", la descrizione di un automobilista. "Se possibile meglio evitarla proprio la Pontina oggi", dice un altro. La situazione rimarrà probabilmente critica per il resto della giornata. Non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per portare a termine le operazioni e quando la situazione potrà tornare alla normalità.