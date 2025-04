video suggerito

“Sto bene, grazie a tutti”: la storia sul profilo Instragam di Ilaria Sula pubblicata dall’ex dopo l’omicidio Un amico ed ex collega di Ilaria Sula ha raccontato a Fanpage come il comportamento freddo di Mark Samson e le risposte che dava sulla scomparsa della ex li ha insospettiti: “Dalle storie Instagram abbiamo capito che a pubblicare non era Ilaria”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Ilaria Sula a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanpage.it ha intervistato Adrian, l'amico ed ex collega di Ilaria Sula, uccisa dall'ex fidanzato nel suo appartamento di via Homs nel quartiere Africano a Roma e trovata morta in un bosco di Capranica Scalo il 2 aprile scorso. Per l'omicidio di Ilaria Sula l'ex fidanzato Mark Samson è indagato con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere e si trova in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli. Adrian ha raccontato come il comportamento e le risposte fredde del ventitreenne hanno insospettito gli amici, così come le storie su Instagram dalle quali hanno capito che a pubblicarle non era lei. Come quella in cui lunedì scorso ha scritto: "Sto bene, Grazie a tutti". Ma Ilaria in realtà si trovava già chiusa nella valigia in fondo ad un dirupo.

Le storie Instagram sospette

"Ho saputo che Ilaria era scomparsa dalle storie Instagram di una delle sue coinquiline – racconta Adrian – Ho diffuso anche io l'appello su tutti i social. Ho contattato Mark alle 20 di domenica scorsa, mi ha riscritto alle 2 di notte. Gli ho chiesto è vero che Ilaria è scomparsa? Se è vero mi mobilito subito con un gruppo di amici e la cerchiamo.

Mi ha risposto purtroppo sì, ma stai tranquillo la sta cercando la polizia. Ho subito pensato che c'era qualcosa che non quadrava, era troppo freddo, mi ha insospettito. Con gli amici abbiamo pensato che si fosse impossessato dello smartphone per mandare messaggi e pubblicare contenuti al posto suo sui social, con l'obiettivo di depistare le indagini. Come ad esempio la storia Instagram comparsa lunedì poco prima delle ore 14.30, in cui c'è scritto grazie a tutti, sto bene.

Il suo telefono è poi tornato spento. Da lì ho capito che non era lei ad usarlo. Abbiamo riprovato a ricontattare Mark ma non ha più risposto. Ha finto con le coinquiline, assicurando loro che stava cercando Ilaria e ha costruito una finta pista, dicendo che si trovasse a Napoli per incontrare un ragazzo".

"Ho saputo che Mark e Ilaria si sono lasciati quando è scomparsa"

Adrian ha raccontato come i tre si sono incontrati, durante il periodo in cui hanno lavorato al Mc Donald's al Flaminio. Ilaria e Mark si sono conosciuti al lavoro al Mc Donald's, si sono messi insieme e la relazione è durata circa un anno.

"Dall'esterno sembravano una bella coppia, a volte discutevano come tutte le altre coppie, ma non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Ho saputo che non stavano più insieme da due settimane solo quando è scomparsa, mi è arrivata voce che sia stata Ilaria a lasciare Mark.

Al quel punto mi sono allarmato e ho subito avuto paura che le fosse accaduto qualcosa di male. Ma con i colleghi abbiamo pensato: non può essere che sia stato lui, proprio perché lo conoscevamo e ci abbiamo lavorato insieme. Non aveva mai mostrato un comportamento violento".