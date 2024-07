video suggerito

Condannato a 5 mesi per omicidio stradale l’attore Santopietro: l’auto in sosta vietata provocò un mortale L’attore è stato condannato a 5 anni e 10 mesi per la morte del 58enne Riccardo Fortuna, che nel settembre del 2022 si schiantò in scooter contro la sua auto in sosta vietata per evitare un pedone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore Mauro Santopietro ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni per omicidio stradale. Secondo l'accusa parcheggiando la sua auto in sosta vietata, avrebbe indirettamente provocato la morte del 58enne Riccardo Fortuna. La sentenza è stata emessa ieri dal gup al termine del rito abbreviato: il giudice ha accettato la proposta di patteggiamento avanzata dal pm e dall'avvocato della difesa. L'uomo non potrà neanche guidare per un anno.

L'attore, che compare anche nello"spot della pesca" dei supermercati Esselunga diventato virale, e noto per la sua partecipazione a Un Posto al Sole, ha lasciato l'aula in lacrime dopo aver ancora chiesto perdono ai familiari dell'imprenditore. A ricostruire le fasi finali dell'udienza oggi il Corriere della Sera sulle pagine della cronaca di Roma, ma la tragica vicenda risale al 28 settembre del 2022, quando Santopietro parcheggia l'auto in divieto di sosta di fronte a uno degli ingressi di Villa Doria Pamphilji su via Aurelia Antica, poi scende e come spesso fa la mattina entra nel parco per una passeggiata con il cane.

Mentre Santopietro è a passeggio, sulla strada passa in sella al suo scooter Piaggio Beverly Fortuna che, per schivare un pedone che attraversa all'improvviso la carreggiata, scarta di lato e finisce per impattare con l'auto dell'attore. L'impatto è violentissimo e, nonostante gli sforzi dei medici per l'uomo non c'è niente da fare: un'ambulanza di passaggio in quel momento si ferma ma le lesioni sono troppo gravi Se l'auto non fosse stata parcheggiata dove non doveva essere però si sarebbe salvato, è questala tesi dell'accusa che è stata riconosciuta in tribunale.