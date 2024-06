video suggerito

L'attore dello spot della pesca Mauro Santopietro parcheggiò male e morì un motociclista: "Va processato" Rischia di finire a processo Mauro Santopietro, attore della storica soap opera Un Posto al sole e di recente anche papà nel noto spot pubblicitario della pesca dell'Esselunga, Per lui è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale.

Rischia di finire a processo Mauro Santopietro, attore della storica soap opera Un Posto al sole e di recente anche papà nel noto spot pubblicitario della pesca dell'Esselunga. Per lui è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale a seguito della morte di un motociclista nel settembre del 2022 in via Aurelia Antica, vicino a uno degli ingressi di Villa Pamphilj: la vittima aveva perso il controllo del mezzo ed era andato a schiantarsi contro la sua automobile parcheggiata in divieto di sosta.

L'attore, in quel momento, si trovava al parco per fare una passeggiata insieme al cane. Il motociclista, l'imprenditore 58enne Riccardo Fortuna, impatta proprio contro l'automobile, presa in prestito a un'amica e parcheggiata insieme a tante altre vetture nonostante il cartello che indica chiaramente il divieto di sosta: come ricostruisce la consulenza dell’accusa, redatta dall’ingegnere Fabrizio Ceramponi, a essere stato decisivo per la morte del 58enne sarebbe stato proprio l'impatto con la vettura parcheggiata da Santopietro. Se la Toyota non ci fosse stata, sostiene infatti il consulente di parte, le ferite riportate da Fortuna sarebbero state probabilmente meno gravi, e non tali da cagionare la morte del motociclista.