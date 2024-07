Niente acqua in provincia di Roma il 2 e 3 luglio: dove manca e gli orari dell’interruzione idrica

video suggerito

Niente acqua per quasi 24 dalle 22:00 di martedì 2 alle 21:00 di mercoledì 3 luglio a Roma e nei comuni in provincia, come Fiumicino, Ladispoli e Civitavecchia: quali sono le zone interessate dall'interruzione idrica e dove si trovano le autobotti.

A cura di Beatrice Tominic

Interruzione idrica in alcuni comuni dell'hinterland romano nelle giornate di domani e dopodomani, martedì 2 e mercoledì 3 luglio 2024 per quasi 24 ore. Lo stop dell'acqua avviene per alcuni lavori di manutenzione agli impianti idrici effettuati dagli operatori del gruppo Acea Ato 2. Niente acqua della 22 di martedì 2 luglio fino alle 21 di mercoledì 3. Scopriamo quali sono i comuni coinvolti e dove si trovano le autobotti in caso di necessità.

Dove manca l'acqua il 2 e 3 luglio in provincia di Roma: l'elenco dei comuni

Secondo quanto riportato da un avviso pubblicato da Acea, dalle ore 22:00 di martedì 2 alle ore 21:00 di mercoledì 3 luglio potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nei Municipi XIII e XIV del Comune di Roma e nei Comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa, Civitavecchia.

L'elenco dei comuni senza acqua in provincia di Roma martedì 2 e mercoledì 3 luglio

Le zone interessate dall'interruzione idrica, divise comune per comune, in particolare, sono:

Città di Roma Capitale : Monte dell’Ara, Valle Santa, Le Cerquette, Riserva Carbucceto;

: Monte dell’Ara, Valle Santa, Le Cerquette, Riserva Carbucceto; Comune di Fiumicino : Testa di Lepre, Aranova, Torrimpietra, Castel Campanile, Fregene, Maccarese, Passoscuro, Palidoro;

: Testa di Lepre, Aranova, Torrimpietra, Castel Campanile, Fregene, Maccarese, Passoscuro, Palidoro; Comune di Ladispoli : intero territorio comunale ad esclusione del quadrante Monteroni;

: intero territorio comunale ad esclusione del quadrante Monteroni; Comune di Cerveteri : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Comune di Santa Marinella : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Comune di Tolfa : Santa Severa Nord;

: Santa Severa Nord; Comune di Civitavecchia : intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti zone: area Aurelia Nord, area Sant’Agostino, area Industriale, area Braccianese Claudia, quartiere San Liborio, area Guastatori del Genio, area Casaletto Rosso;

: intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti zone: area Aurelia Nord, area Sant’Agostino, area Industriale, area Braccianese Claudia, quartiere San Liborio, area Guastatori del Genio, area Casaletto Rosso; zone limitrofe.

Sospensione idrica e servizio autobotti: ecco dove trovarle

L'interruzione idrica è prevista della durata di circa 23 ore. Per cercare di sopperire al problema, Acea ha organizzato un servizio di autobotti nelle zone interessate. In particolare il servizio è fruibile:

Città di Roma Capitale : via di Boccea 1395;

: via di Boccea 1395; Comune di Fiumicino : via Michele Rosi angolo via Luigi Russo, via Siliqua angolo via Austis, via Aurelia altezza via Ottaviano Petrucci, via Castellammare angolo via Cattolica, via della Pineta di Fregene altezza parcheggio ASL, via della Corona Australe, via Florinas, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

: via Michele Rosi angolo via Luigi Russo, via Siliqua angolo via Austis, via Aurelia altezza via Ottaviano Petrucci, via Castellammare angolo via Cattolica, via della Pineta di Fregene altezza parcheggio ASL, via della Corona Australe, via Florinas, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Comune di Ladispoli : Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – Via Aurelia Km 41.5, Comune di Ladispoli – Piazza G. Falcone 1, Centro dialisi – Via Aldo Moro 32, Eni Station – via Palo Laziale 8;

: Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – Via Aurelia Km 41.5, Comune di Ladispoli – Piazza G. Falcone 1, Centro dialisi – Via Aldo Moro 32, Eni Station – via Palo Laziale 8; Comune di Cerveteri : Palazzo Comunale – Piazza Aldo Moro, largo Umberto Giordano Cerveteri – Valcanneto, via Sergio Angelucci angolo Renato Pastore, via Italo Chirieletti – Cerveteri;

: Palazzo Comunale – Piazza Aldo Moro, largo Umberto Giordano Cerveteri – Valcanneto, via Sergio Angelucci angolo Renato Pastore, via Italo Chirieletti – Cerveteri; Comune di Santa Marinella : Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Sede Santa Marinella, Casa dell'acqua Acea Via delle Colonie 67A, Croce Rossa Italiana – Comitato di S. Severa – S. Marinella – Via Zara SNC, Santa Severa RM, Eurospin – via Valdambrini;

: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Sede Santa Marinella, Casa dell'acqua Acea Via delle Colonie 67A, Croce Rossa Italiana – Comitato di S. Severa – S. Marinella – Via Zara SNC, Santa Severa RM, Eurospin – via Valdambrini; Comune di Tolfa : via delle Magnolie angolo via delle Orchidee;

: via delle Magnolie angolo via delle Orchidee; Comune di Civitavecchia: Ospedale San Paolo – Largo Donatori del Sangue 1, Palazzo comunale – Piazzale Pietro Guglielmotti 7, Casa dell'acqua Acea – viale Lazio, largo Monsignore Giacomo D'Ardia 10A.