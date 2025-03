video suggerito

Stop al servizio idrico in 6 Comuni della provincia di Latina 2 e 3 aprile: orari e dove manca l'acqua Sei Comuni della provincia di Latina senz'acqua dalle ore 14 del 2 aprile alle 7 del 3 aprile 2025, per interventi per il potenziamento della rete idrica. Ecco le strade interessate a possibile sospensione o riduzione del flusso idrico.

A cura di Alessia Rabbai

Manca l'acqua in sei Comuni della provincia di Latina. L'interruzione idrica è in programma dalle ore 14 del 2 aprile alle 7 del mattino del 3 aprile 2025, in occasione di alcuni interventi di Acqualatina necessari al potenziamento della rete idrica. Le città in cui potrebbe mancare l'acqua martedì e mercoledì prossimo sono Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Le autobotti per il rifornimento dei cittadini saranno disponibili si troveranno in piazza Celli, Q5, Largo Cavalli a Latina; piazza Kennedy a Pontinia; piazza del Comune a Sabaudia; via Sabaudia, piazzale Italo Gemini, piazza IV Ottobre a San Felice Circeo.

Quando manca l'acqua in provincia di Latina: gli orari

La sospensione idrica nei sei Comuni della provincia di Latina è programmata dalle ore 14 del 2 aprile, mentre la riattivazione del servizio è prevista alle 7 del mattino del giorno seguente, mercoldì 3 aprile. L'aqua potrebbe tornare progressivamente nelle abitazioni nell'arco della giornata.

L'elenco delle strade in cui manca l'acqua in provincia di Latina il 2 e 3 aprile

Tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile in sei Comuni della provincia di Latina mancherà l'acqua o si registreranno forti abbassamenti di pressione. Ecco le strade interessate:

Latina: tutto il Comune tranne Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora;

Sabaudia: tutto il Comune

San Felice Circeo: Zona Bassa e Borgo Montenero

Terracina: Colle la Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia, strada provinciale San Felice Circeo

Pontinia: intero comune

Sezze: via Migliaia 46 e strade limitrofe