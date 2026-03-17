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Scuole chiuse a Latina, Nettuno e Aprilia il 18 marzo perché manca l’acqua: orari di stop e ripristino

In alcune zone di Latina, ad Aprilia e Nettuno dalle 9.00 alle 22.00 del 18 marzo manca l’acqua e tornerà durante la notte. Scuole chiuse domani.
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A cura di Alessia Rabbai
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Immagine di repertorio (iStock)
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Scuole chiuse a Latina, Nettuno e Aprilia domani, mercoledì 18 marzo 2026. La chiusura è necessaria perché manca l'acqua. L'interruzione in programma per l'intera giornata è necessaria per consentire dei lavori sulla rete. Lo stop idrico riguarderà solo alcune zone di Latina, i Comuni di Aprilia e Nettuno dalle ore 9.00 alle 22.00 e l'acqua tornerà durante la notte. A rendere noti gli interventi sulla rete idrica è Acqualatina, che ha informato i cittadini su "importanti lavori di manutenzione presso la centrale di Carno Giannottola e sulla condotta per Tor del Giglio". Interventi che rendono necessaria la sospensione del servizio idrico.

Le scuole chiuse

Il Comune di Latina con la sindaca Matilde Celentano in concomitanza con l'interruzione del servizio idrico domani ha deciso di tenere chiuse le scuole con un'ordinanza. "L’interruzione idrica è del tutto inconciliabile con il regolare svolgimento del servizio scolastico, per evidenti motivi di igiene pubblica.

Considerata l’impossibilità di garantire le adeguate condizioni igienico sanitarie e lo svolgimento delle attività didattiche nel pieno della sicurezza degli alunni e del personale scolastico le attività didattiche sono sospese per l’intera giornata di mercoledì 18 marzo, e comunque fino al ripristino del servizio idrico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado a Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Le Ferriere, Borgo Sabotino e Borgo Bainsizza". Stesso discorso vale per Nettuno e Aprilia, dove i sindaci hanno firmato le ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

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Le zone senza acqua

Le zone che domani, mercoledì 18 marzo, resteranno senza acqua sono:

  • Latina: Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Le Ferriere, Borgo Sabotino, Borgo Bainsizza;
  • Aprilia: località Campo Verde;
  • Nettuno: intero Comune, tranne zona Santa Barbara, via Cadolino, zona Zucchetti.

Le autobotti saranno posizionate a disposizione dei cittadini a Latina in borgo Sabotino (parcheggio della parrocchia Santissimo Cuore di Gesù); borgo Montello Strada Minturnae (poste); ad Aprilia in via L.C. Basso (poste); a Nettuno in piazzale degli Eroi, zona Cretarossa (poligono); via Santa Maria Goretti, zona Tre Cancelli; piazzale Berlinguer; piazza Sant’Anna.

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