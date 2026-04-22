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Chiuse due scuole a Fiumicino giovedì 23 aprile, trovati topi nelle aule e a mensa

Il sindaco di Fiumicino ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole Lido del Faro e Faro Incantato il 23 aprile. In corso la bonifica per topi nelle aule e a mensa.
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A cura di Alessia Rabbai
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Due scuole pubbliche resteranno chiuse domani, giovedì 23 aprile, per interventi di bonifica. Si tratta nello specifico della scuola statale Lido del Faro in via Giuseppe Fontana e della scuola dell’infanzia Faro Incantato in via Giuseppe Bignami. La chiusura è necessaria, perché sono stati trovati dei topi all'interno delle scuole.

A dispore la chiusura degli edifici scolastici è il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che ha firmato un'ordinanza. Il provvedimento d'urgenza è di oggi e ha sospeso le attività scolastiche per il 22 e 23 aprile. In una comunicazione pubblicata sul portale ufficiale del Comune di Fiumicino c'è scritto: "Con apposita ordinanza sindacale, per motivi igienico-sanitari, mercoledì 22 aprile e giovedì 23 aprile, la scuola statale Lido del Faro e la scuola comunale Faro Incantato, rimarranno chiuse".

I topi trovati nelle aule e a mensa di due scuole a Fiumicino

I topi sono stati trovati nello spcifico nelle aule e a mensa della scuola Lido del Faro. Locali condivisi anche con il Faro Incantato. Sono in corso gli interventi necessari a bonificare gli spazi destinati ai bambini e al personale scolastico. Terminati gli interventi le due scuole verranno riaperte per proseguire le lezioni e tutti potranno accedere in sicurezza.

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Un episodio simile si è verificato a Roma nella scuola dell’infanzia Vittorio Alfieri, nel quartiere Aurelio a ottobre del 2025. In quel frangente dei topi sono stati trovati a mensa, la Asl Roma 1 ha sospeso il servizio e disposto una derattizzazione straordinaria. "Tracce di muridi", ossia di roditori, sono state scoperte negli ambienti in cui venivano serviti i pasti ai bambini.

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