Topi nella mensa della scuola materna a Roma, i genitori: “Salute dei bimbi deve essere tutelata”

Tracce di roditori trovate nella mensa della scuola dell’infanzia Vittorio Alfieri, nel quartiere Aurelio. L’Asl Roma 1 ha sospeso il servizio e disposto una derattizzazione straordinaria. I genitori, preoccupati, chiedono chiarezza e interventi immediati dal Comune.

Tracce di ratti nella mensa di una scuola dell’infanzia di Roma. È quanto hanno scoperto gli ispettori dell’Azienda Sanitaria Locale durante un sopralluogo nel plesso ‘Vittorio Alfieri' di largo San Pio V, nel quartiere Aurelio. L’ispezione ha portato alla sospensione immediata del servizio mensa e alla disposizione di una derattizzazione straordinaria, seguita da una nuova sanificazione approfondita prima della riapertura.

Ci sono tracce di roditori, chiusa la mensa della scuola

La decisione dell’Asl Roma 1 è arrivata dopo il rinvenimento di "tracce di muridi", ovvero di roditori, negli ambienti in cui venivano serviti i pasti ai bambini. La comunicazione ufficiale ha scatenato la preoccupazione dei genitori, che da tempo segnalavano criticità igieniche nella gestione della refezione scolastica.

I genitori: "Da tempo denunciamo le condizioni igieniche"

"Questa notizia ci allarma profondamente – scrivono i genitori in una nota –. Da anni, attraverso la Commissione Mensa e i rappresentanti dei genitori, denunciamo problemi legati alla gestione del servizio, appaltato dal Comune di Roma e dal Municipio a una ditta esterna". Le famiglie parlano di ritardi nel ritiro dei rifiuti, cassonetti lasciati troppo a lungo nel cortile e "condizioni che potevano rappresentare un rischio igienico-sanitario".

Servizio mensa con tracce di ratti, i genitori della Vittorio Alfieri: "Chiediamo chiarezza"

"Quanto sta emergendo oggi – proseguono i genitori della scuola Vittorio Alfieri– conferma purtroppo la fondatezza delle nostre preoccupazioni. Siamo estremamente allarmati per la salute e la sicurezza dei nostri figli e chiediamo che siano rese pubbliche le risultanze del sopralluogo della Asl".

I genitori chiedono infine un intervento urgente del Comune e del Municipio per garantire la messa in sicurezza e la riapertura della mensa, sottolineando che "la salute delle bambine e dei bambini deve essere tutelata senza compromessi".