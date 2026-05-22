Sopreso a rubare una bombola del gas a Roma: arrestato latitante, deve scontare 6 anni di carcere

I carabinieri hanno fermato un uomo mentre rubava una bombola in zona Tor Cervara a Roma. Dai controlli è emerso che è un latitante, deve scontare ancora oltre 6 anni di reclusione.

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Quando lo hanno sorpeso mentre rubava una bombola del gas i carabinieri non sapevano di aver fermato un latitante. Dopo gli accertamenti è emerso che doveva scontare sei anni, due mesi e tredici giorni di reclusione per reati di droga e contro la persona. I militari lo hanno trovato all'incrocio tra via della Cervelletta e via di Tor Cervara a Roma nel pomeriggio di sabato scorso 16 maggio. Si tratta di un trentatreenne originario della Nigeria, senzatetto e già noto alle forze dell'ordine. Al termine delle verifiche e su disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove dovrà finire di scontare la pena.

Secondo le infomazioni apprese i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato il trentatreenne a seguito di un controllo. Il suo comportamento ha infatti attirato la loro attenzione, mentre caricava una bombola del gas. Dagli accertamenti successivi è emerso che la bombola era stata rubata da un magazzino di una società che si trovava non molto distante da lì. Fermato, l'uomo ha tentato di evitare le verifiche, dando ai carabinieri generalità false. La verità è emersa dagli esami fotodattiloscopici, che hanno rivelato qual era la sua identità.

I carabinieri hanno visto che nei confronti del trentatreenne c'era un ordine di carcerazione pendente stabilito dal Tribunale di Roma lo scorso 4 marzo. L'uomo, oltre alla pena residua totale di sei anni, due mesi e tredici giorni di reclusione, dovrà pagare multa di 1.967 euro. Oltre all'arresto, il trentatreenne ha ricevuto anche una denuncia all'Autorità Giudiziaria per il furto della bombola e per le false dichiarazioni sulla propria identità.