Stop al servizio idrico a Sora giovedì 4 giugno: orari e dove manca l’acqua, alcune scuole chiudono prima

A Sora domani manca l’acqua dalle ore 14 alle 20 in alcune strade, per interventi di ammodernamento sulla rete idrica. Il sindaco ha firmato un’ordinanza, per la chiusura anticipata di alcune scuole.

Manca l'acqua nel Comune di Sora giovedì 4 giugno. Lo stop idrico in provincia di Frosinone è in programma dalle ore 14 alle 20. A renderlo noto è Acea Ato 5, che si occupa della gestione del servizio. L'acqua mancherà nelle abitazioni, nei locali commerciali e sedi istituzionali della maggior parte del territorio comunale, a eccezione di alcune zone. L'interruzione serve a permettere i lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete idrica. Interventi che fanno parte di un progetto di ammodernamento dell'infrastruttura di cui a beneficiarne sarà l'intera comunità. Ecco tutte le informazioni utili.

Le scuole chiuse in anticipo a Sora il 4 giugno

In concomitanza con l'interruzione del servizio idrico saranno chiuse alcune scuole. Il sindaco di Sora Luca Di Stefano ha disposto la chiusura anticipata con un'ordinanza. Le lezioni terminano prima nella scuola secondaria di primo grado G.Rosati e in alcune classi della scuola primaria A.Carbone.

Le strade di Sora in cui domani non mancherà l'acqua

Lo stop idrico in programma per domani interesserà gran parte del territorio comunale di Sora, tranne alcune strade. L'acqua scorrerà regolarmente in via Agnone del Prato, via Baiolardi, via Baiolardo, via Barca San Domenico, via Carpine, via Chiesa Nuova, località Colle D'Arte, strada comunale Pala Acciaccarelli, strada comunale Scocciaformiche, via Croce Branca, via dei Passionisti, via dell'Industria, via Felci, via Forma Cialone, via Francesco Vanni, via Giacomo Matteotti, via Grignano, via Madonna della Neve, via Madonna della Quercia, via Pietra Santa Maria, località Ponte Marmore, via Ponte Marmore, via Ponte Olmo, via Ponte Ricciotto, via Ravo, via Roma, via Salcetello, via Salceto, largo San Domenico, viale San Domenico, via San Domenico, via Santa Rosalia, via Sferracavallo, viale Simoncelli, località Tofaro, via Vado Pescina, via Vicenne e strada vicinale Fra Diavolo.