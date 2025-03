video suggerito

Stop al servizio idrico a Roma il 14 e 15 marzo: orari e dove manca l'acqua Montesacro a Roma senz'acqua dalle dalle ore 6 del 14 marzo alle ore 2 del 15 marzo 2025 per interventi di manutenzione volti a migliorare il servizio. Ecco le strade interessate a possibile sospensione o riduzione del flusso idrico.

A cura di Alessia Rabbai

Il quartiere Montesacro a Roma resterà senz'acqua dalle ore 6 di venerdì 14 marzo alle 2 di sabato 15 marzo 2025. Ad annunciare la temporanea sospensione idrica è Acea Ato 2 S.p.a, che ha informato i cittadini come sia necessaria per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione e per migliorare il servizio. Il Municipio III raccomanda ai cittadini di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti quando il flusso tornerà regolare. Per ulteriori informazioni è necessario contattare il numero verde 800 130 335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it. Ad inizio marzo ad esserse interessata dalla sospensione idrica per lavori di manutenzione è stata la zona della Magliana.

Quando manca l'acqua a Montesacro: giorni e orari

La possibile sospensione o riduzione del flusso idrico in alcune zone del territorio sarà dalle ore 6 di venerdì 14 marzo alle 2 di sabato 15 marzo 2025.

L'elenco delle strade in cui manca l'acqua a Montesacro il 14 e 15 marzo

Tra venerdì e sabato in zona Montesacro mancherà l'acqua o si registreranno forti abbassamenti di pressione. Ecco le strade interessate:

Piazzale Jonio

Via dei Prati Fiscali (da piazzale Jonio a largo Valturnanche)

Via di Val Melaina (da piazzale Jonio a Giovanni Faldella)

Via Val di Sangro

Via delle Cave Fiscali

Via Val Maira

Via Val Pellice

Via del Casale Giuliani

Via Muggello

Via Valle Scrivia

Via Monte Patulo

Via Val di Lanzo

Via Val Malenco

Via Valle Stura

Via Val Santerno (da via Val di Lanzo a largo Val Santerno)

Via Val Sesia

Via Valle di Riva

Via Val Formazza

Viale Tirreno (civici dispari da via Val di Lanzo a piazza Capri)

Piazza Capri

Viale Tirreno (ambo i lati da piazza Capri a piazzale Jonio)

Via Calimno