Stop al servizio idrico a Latina il 9 e 10 luglio: orari e elenco dei Comuni dove manca l'acqua Sei Comuni tra Latina e provincia restano senz'acqua dalle ore 15:30 di oggi 9 luglio al mattino di giovedì 10 luglio. L'interruzione al servizio idrico è necessaria per dei lavori sulla rete.

A cura di Alessia Rabbai

Sospensione idrica tra Latina e provincia per lavori sulla rete. In alcuni Comuni del territorio pontino mancherà l'acqua dalle ore 15:30 di oggi, 9 luglio al mattino di giovedì 10 luglio. Ad informare i cittadini è Acqualatina, che gestisce il servizio idrico.

Quando manca l'acqua a Latina il 9 e 10 luglio: gli orari

L'interruzione alla fornitura idrica è in programma oggi e domani quando tra Latina e alcuni Comuni della sua provincia mancherà l'acqua. Lo stop è stato annunciato dal pomeriggio di mercoledì 9 luglio alle 15.30 fino al mattino di giovedì 10 luglio. Non è statoa ncora reso noto un orario preciso in cui mancherà l'acqua.

L'elenco dei Comuni tra Latina e provincia in cui manca l'acqua

L'acqua manca in alcuni Comuni tra Latina e provincia. Nello specifico si tratta di sei centri urbani: Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Ecco quali sono le zone interessante dall'interruzione idrica:

Latina: intero comune, escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgor;

Sabaudia: tutto il Comune

San Felice Circeo: zona bassa e Borgo Montenero

Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Sp San Felice Circeo

Pontinia: tutto il Comune

Sezze: via Migliaia 46 e traverse.

Dove si trovano le autobotti a Latina e provincia

Durante l'interruzione del servizio sono a disposizione dei cittadini delle autobotti per il rifornimento di acqua nei seguenti punti:

Latina: piazza Celli, Q5 e largo Cavalli

Pontinia: piazza Kennedy

Sabaudia: piazza del Comune

San Felice Circeo: via Sabaudia, piazzale Italo Gemini, piazza IV Ottobre.