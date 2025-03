video suggerito

Stop al servizio idrico a Roma Magliana il 5 e 6 marzo: orari e dove manca l’acqua Magliana senz’acqua dalle 22 di mercoledì 5 marzo alle 8 di giovedì 6 marzo per interventi di manutenzione volti a migliorare il servizio. Ecco le strade interessate a possibile sospensione o riduzione del flusso idrico. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

Il quartiere Magliana a Roma resterà senz'acqua dalle 22 di mercoledì 5 marzo alle 8 di giovedì 6 marzo. Ad annunciare la sospensione idrica è Acea Ato 2 S.p.a, che ha informato i cittadini come sia necessaria per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione e per migliorare il servizio. Il Municipio XI di Roma ha informato i cittadini tramite i canali ufficiali, che per i casi di effettiva necessità potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Il Municipio ha inoltre raccomandato ai cittadini che abitano nelle strade interessate dalla sospensione idrica a fare scorte di acqua. Ha raccomandato inoltre di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti. Sulla pagina Facebook del Municipio XI si legge che "per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internetwww.gruppo.acea.it".

Quando manca l'acqua alla Magliana a Roma: gli orari

Acea Ato 2 ha fatto sapere al Municipio XI che la possibile sospensione o riduzione del flusso idrico in alcune zone del territorio sarà dalle ore 22:00 di mercoledì 5 marzo alle 08:00 di giovedì 6 marzo.

L'elenco delle strade in cui manca l'acqua alla Magliana il 5 e 6 marzo

Domani in zona Magliana mancherà l'acqua o si registreranno forti abbassamenti di pressione. Ecco le strade interessate:

Via della Magliana (tratto compreso tra Piazza Meucci e via di Generosa)

Via delle Idrovore della Magliana

Via dell'Imbrecciato

Via Firenzuola

Via Campiglia Marittima

Via Bolgheri

Via Scarperia

Via Magliano in Toscana

Via dell'Impruneta

Via Pescaglia

Via Pian due Torri

Via di Villa Bonelli

Via della Magliana Nuova