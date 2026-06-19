Stop idrico a Roma Nord Ovest il 27 e 28 giugno: le strade che restano senz’acqua per 24 ore

Il XIII e XIV di Roma resteranno senza acqua per circa 24 ore. Lo stop idrico è in programma dalle ore 8 di sabato 27 alle 7 di domenica 28 giugno. Ecco le vie interessate e dove saranno le autobotti.

A Roma Nord Ovest mancherà l'acqua per 24 ore sabato 27 e domenica 28 giugno 2026. L'interruzione è prevista, come detto, nel quadrante Nord Ovest della Capitale. A comunicare il disservizio è Acea Ato 2, che gestisce la fornitura in città. L'interruzione andrà dalle 8:00 di sabato 27 e sfino alle ore 07:00 di domenica 28 giugno. Acea informa inoltre i cittadini che, nei casi di necessità, sarà possibile contattare il numero verde 800.130.135, per un servizio straordinario di rifornimento idrico.

I quartieri in cui mancherà l'acqua sabato 27 e domenica 28 giugno

I quartieri del quadrante di Roma Nord nei quali potrebbe mancare l'acqua sabato 27 e domenica 28 giugno sono: Casalotti, Primavalle, Torrevecchia da via Boccea a largo Nella Mortara, Montespaccato, Massimina, Casal Lumbroso, Torresina, Quartaccia, Monte del Marmo, via di Boccea, da via Battistini a via di Selva Candida, via della Maglianella, da via Boccea a via Aurelia. Non si esclude tuttavia che potrebbero registrarsi disagi anche in abitazioni ed esercizi commerciali limitrofi alle strade elencate. Il servizio dovrebbe tornare regolare sull'intera rete a partire dalle ore 7 di domenica.

Dove saranno posizionate le autobotti

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno per l'intera durata dell'interruzione idrica Acea Ato 2 metterà a disposizione dei cittadini delle autobotti, che verranno posizionate in modo strategico, per agevolare il rifornimento di acqua. Le autobotti si troveranno esattamente in largo Giuseppe Reina, via Cornelia ai civici 32 e 383, via di Casalotti ai civici 87 e 259, viale Idro Montanelli, 106, via Thomas Mann, via Grondona, via Pietro Ubaldo Angeletti, largo Nella Mortara, via di Torrevecchia, 1157, piazza Clemente XI, piazza Capecelatro, via Mattia Battistini, 196, via Ildebrando della Giovanna, 127, via del Casale Lumbroso, 50 e via Francesco Aquilanti, 60.