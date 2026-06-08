Manca l’acqua a Viterbo giovedì 11 giugno: gli orari dell’interruzione idrica e i quartiere interessati

Giovedì 11 giugno manca l’acqua a Viterbo, per lavori sulla rete. Gli orari del disservizio sono dalle ore 8 alle 20, ecco i quartieri interessati.

Manca l'acqua a Viterbo giovedì 11 giugno 2026. L'interruzione idrica è necessaria per un delicato intervento di riparazione sulla condotta principale, che si trova in strada Tuscanese, dentro una proprietà privata. A renderlo noto Talete Spa, che gestisce il servizio idrico del Viterbese. Lo stop sarà a partire dalle ore 08:00 fino al termine dei lavori, intorno alle 20:00, salvo imprevisti. "Data l'importanza della condotta interessata e l'entità dell'intervento, per tutta la durata dei lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione, interruzioni di flusso idrico e fenomeni di torbidità in rete in alcune zone di Viterbo" informa la società.

Le zone di Viterbo in cui manca l'acqua giovedì 11 giugno

Le zone di Viterbo in cui giovedì 11 giugno potrebbe mancare l'acqua, essercene meno, oppure presentare della torbidità, sono: Pilastro, Villanova, via Gorizia, piazzale Gramsci, piazza della Rocca, via Treviso, via Genova, via della Caserma, zona Riello, strada Tuscanese fino alla Caserma VAM compresa, strada Castiglione e zone limitrofe. Talete ha inoltre avvisato i cittadini che "al momento del ripristino definitivo del flusso idrico, potrebbero registrarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua e presenza d'aria nelle condotte".

Enterococchi nell'acqua del lavandino a Viterbo: non è potabile

Il Comune di Viterbo, dopo l'avviso della Asl territoriale, ha pubblicato un'ordinanza sul sito web istituzionale il 4 giugno scorso, con la quale vieta il consumo di acqua del lavandino, attualmente non potabile per la presenza di enterococchi al di sopra del valore consentito. Rispetto a ciò Talete Spa ha informato i cittadini che "siamo in attesa delle risultanze delle analisi effettuate dalla Asl".

Le zone in cui è vietato bere l'acqua del lavandino a Viterbo

La non conformità del parametro enterococchi è stata rilevata, nello specifico, nel punto di prelievo fontana pubblica via Carlo Cattaneo. Le zone in cui l'acqua non è attualmente potabile sono: Cappuccini, Murialdo, Pila, Barco, Grotticella, Mazzetta, Pietrare, Ponte dell'Elce, zone strada Cassia sud, strada Filante, strada Buon Respiro.

In queste sone l’acqua può essere utilizzata solo per igiene domestica, tranne che per lavare i denti, oppure per preparare o lavare alimenti, in questo caso deve prima bollire per 10-15 minuti. Il Comune ha inoltre informato i caittadini che un'autobotte è posizionata al parcheggio del supermercato Lidl, nel quartiere Barco.