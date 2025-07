video suggerito

Stop al servizio idrico ai Castelli Romani e a Bracciano giovedì 3 luglio 2025: orari e dove manca l'acqua Niente acqua a Lanuvio e a Braciano giovedì 3 luglio 2025, sospensione idrica per 8 ore alle porte di Roma: ecco le vie coinvolte, gli orari e il servizio autobotti per i due comuni.

A cura di Beatrice Tominic

Niente acqua ai Castelli Romani, nel comune di Lanuvio, e a Bracciano giovedì 3 luglio 2025. A rendere nota la sospensione idrica con un avviso è stata Acea Ato 2, che gestisce entrambe le zone. Nel primo caso, la mancanza di acqua con relativi abbassamenti di pressione è prevista per circa sei ore, dalle 8 alle 16. Meno duratura, invece, è quella prevista a Bracciano, dove l'acqua manca dalle 9.30 alle 11.

La sospensione idrica o, in alternativa, il conseguente abbassamento di pressione, è prevista a causa di alcuni lavori di manutenzione volti a migliorare l'efficienza del servizi. In caso di necessità è stato già disposto per la giornata di giovedì 3 luglio 2025, dalla mattina fino a cessate esigenze, un servizio di autobotte.

In caso di informazioni aggiuntive o segnalazioni, inoltre, Acea mette a disposizione il numero verde 800 130 335. Scopriamo intanto quali sono le vie interessate sia a Lanuvio che a Bracciano che rischiano di restare senza acqua e dove si trova il servizio sostitutivo con autobotte.

Dove manca l'acqua a Lanuvio il 3 luglio: strade, orari e autobotti

La sospensione idrica ai Castelli Romani è prevista nella zona del comune di Lanuvio, alle porte della capitale, per circa otto ore, dalle ore 8 fino alle ore 16 6 di giovedì 3 luglio 2025. In particolare, la sospensione del flusso d'acqua riguarda le seguenti strade del comune a sud della capitale a cui aggiungono le vie limitrofe:

via San Giovanni Bosco,

via Sandro Pertini,

via Della Stazione,

via Laviniense,

via Selva Di Piammarano,

via Palmiro Togliatti.

Per cercare di minimizzare i disagi e garantire l'erogazione dell'acqua anche negli orari in cui si prevede la sospensione del flusso idrico, nelle sei ore previste giovedì 3 luglio, è stato organizzato il servizio di autobotti disponibile in via della Stazione intersezione con via Laviniense.

Sospensione idrica a Bracciano il 3 luglio: gli orari e le strade coinvolte

Nella stessa giornata di giovedì 3 luglio 2025, anche a Bracciano è prevista la sospensione idrica, come comunicato in un altro avviso della stessa Acea Ato 2. In questo caso, però, la mancanza d'acqua è prevista soltanto nel corso della mattinata, dalle ore 9.30 alle 11. Coinvolte nel disservizio diverse zone del comune lacustre di Bracciano a cui si potrebbero aggiungere anche i territori nelle immediate vicinanze:

zona Olmata 3 Cancelli,

zona Monte Bello,

zona Bracciano 2,

zona Castel Giuliano,

zona Principe di Napoli,

via Isonzo,

Centro Storico,

via della Macchia,

via Valle Foresta,

zona Selciatella,

via delle Ferriere,

via del Lago,

via Claudia,

via Flavia,

via Mariano Ruggeri,

via di Battistella.

Il servizio di rifornimento con autobotti, invece, è disponibile in tre diversi punti a cui si aggiunge un quarto per l'autobotte dedicata all'ospedale Padre Pio:

via delle Palme,

parcheggio Piazzale Pasqualetti – Casa dell'acqua,

piazzale Ingresso Serbatoio Frati.