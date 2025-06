Guasto notturno alla conduttura idrica a Roma, la Bufalotta si sveglia senza acqua

video suggerito

A svegliarsi senza acqua nella mattinata di martedì 24 giugno è stato l'intero quartiere di Cinquina Bufalotta nel Municipio III di Roma. Il disservizio sarebbe stato causato da un guasto nella zona, che gli operatori di Acea stanno tentando di risolvere.

A cura di Enza Savarese

Manca l'acqua nel quartiere Cinquina Bufalotta di Roma oggi martedì 24 giugno per un guasto nella zona. I residenti del Municipio III della Capitale lamentano dalle prime ore di questa mattina un'assenza totale del servizio idrico.

Quartiere Bufalotta senz'acqua: guasto nella notte al Municipio III di Roma

Secondo le prime informazioni sembrerebbe che la mancanza dell'acqua sia stata causata da un guasto notturno nella zona, che gli operatori del servizio idrico Acea stanno tentando velocemente di riparare. La perdita si sarebbe verificata già intorno alle due del mattino di martedì 24 giugno. Dopo una prima perdita di pressione dell'acqua nei rubinetti, lo stop totale si sarebbe segnalato già dalla mattina presto.

"Si è rotto qualcosa davanti al Talenti Village, pare che ci sia acqua ovunque", scrive un lettore di Fanpage.it. Altri utenti segnalano diverse vie della zona senza servizio idrico, tra queste: via Bellonci, via Teza e via Goffredo.

Stop al servizio idrico anche al Municipio IV: niente acqua per 12 ore

Non è l'unica zona della Capitale a rimanere senza acqua. A partire dalle 13 di martedì 24 giugno e fino alle 6 di mercoledì 25 giugno anche il territorio delIV Municipio di Roma resterà senz'acqua. In questo caso il disservizio è stato programmato e comunicato ai residenti dalla società Acea Ato 2.

Con un avviso ufficiale l'azienda ha comunicato che per lavori di manutenzione il disservizio avrebbe interessato una vasta zona del quartiere per circa 12 ore. In questo caso però per far fronte alla mancanza d'acqua Acea ha predisposto un servizio di autobotti nelle vicinanze delle strade coinvolte.

Notizia in aggiornamento