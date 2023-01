Chi vince le elezioni in Lazio 2023, gli ultimi sondaggi politici sui principali candidati Ecco i dati degli ultimi sondaggi elaborati dagli istituti statistici sulle elezioni regionali in Lazio 2023: chi vincerà tra i candidati alla presidenza della Regione? Seggi aperti da domenica 12 febbraio fino alle 15:00 di lunedì 13 febbraio.

A cura di Redazione Roma

Le elezioni regionali in Lazio sono previste per domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023: chi vincerà tra i candidati alla presidenza di Regione Lazio? Dopo le dimissioni rassegnate dall'ormai ex governatore Nicola Zingaretti, con le quali si è chiusa un'era di centrosinistra durata dieci anni, a contendersi la poltrona da governatore della Regione Lazio saranno: Francesco Rocca, sostenuto dal centrodestra, Alessio D'Amato, che corre per il PD, Terzo Polo e altre forze di centrosinistra, e Donatella Bianchi, la giornalista televisiva candidata del Movimento 5 Stelle.

I sondaggi politici sono delle rilevazioni sulle opinioni dell'elettorato in relazione all'intenzione di voto, e riguardano un campione circoscritto di persone: molto spesso, queste ricerche statistiche non corrispondono alla realtà, e vengono sconfessate alle urne. Nell'ambito dei sondaggi politici, inoltre, si parla anche di Exit Poll, ovvero le rilevazioni realizzate all'uscita dalle urne, quando agli elettori viene effettivamente chiesto per chi hanno votato.

È importante ricordare, così come sottolinea il sito ufficiale dell'Agcom, che i dati dei sondaggi non possono essere pubblicati nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino al termine delle operazioni di voto. Ecco i dati degli ultimi sondaggi politici sulle elezioni regionali in Lazio 2023.

Gli ultimi sondaggi politici sulle elezioni regionali in Lazio

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Izi per le elezioni regionali in Lazio segnalano un lieve miglioramento nelle preferenze per il candidato di centrosinistra Alessio D'Amato, che salirebbe al 36,3 punti percentuali su Francesco Rocca, che si fermerebbe al 41,5 per cento. Inoltre, dalle rilevazioni, appare evidente anche che l'assessore alla Sanità sostenuto dal centrosinistra è più forte delle sue liste, al contrario del candidato di centrodestra. Donatella Bianchi è terza con 18,9 punti percentuali.

Il sondaggio del 15 gennaio: il centrodestra ancora in vantaggio

I dati degli ultimi sondaggi di BiDi Media confermano il vantaggio del centrodestra alle elezioni regionali in Lazio. Sarebbe dunque il candidato di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca, in vantaggio con il 45,1 per cento delle preferenze. Alessio D'Amato si attesterebbe al 36 per cento, mentre la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi, si fermerebbe al 15,3 per cento.

Il sondaggio del 6 gennaio: PD e M5S insieme possono battere il centrodestra

Secondo il sondaggio Izi pubblicato il 6 gennaio (con interviste effettuate tra il 4 e il 5 gennaio 2023), PD e M5s insieme potrebbero battere la coalizione di centrodestra. Il centrosinistra, infatti, acquisterebbe il 44 per cento delle preferenze, mentre Francesco Rocca per il centrodestra si fermerebbe, così, al 43,2 per cento.

Il sondaggio del 29 dicembre: Francesco Rocca verso la vittoria

Stando a quanto emerge dal sondaggio del 29 dicembre pubblicato da Izi, sarebbe proprio il candidato di centrodestra Francesco Rocca il favorito alla vittoria alle elezioni regionali in Lazio. Il candidato di Giorgia Meloni, infatti, arriverebbe al 42,6 per cento delle preferenze: Alessio D'Amato per la coalizione di centrosinistra si fermerebbe al 34,8 per cento, mentre la giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle, non supererebbe il 18,3 per cento.

Il sondaggio del 17 novembre: D'Amato rincorre Rocca

Il sondaggio Winpoll sulle elezioni regionali in Lazio, vede assottigliarsi la differenza percentuale tra il candidato di centrosinistra Alessio D'Amato e Francesco Rocca, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Il candidato di Giorgia Meloni raggiungerebbe i 40,5 punti percentuali, mentre Pd, Terzo Polo e le altre forze di sinistra con Alessio D'Amato arriverebbero al 38,2 per cento. Il Movimento 5 Stelle con Donatella Bianchi si attesterebbe al 12,9 per cento.

Il sondaggio del 16 novembre: M5S avanti e destra al 50 per cento

Secondo il sondaggio Izi del 16 novembre, il Movimento 5 Stelle sembrerebbe essere davanti alle forze di centrosinistra. I dati delle rilevazioni di Izi, infatti, mettono in evidenza non solo il vantaggio della coalizione di centrodestra, e in particolare del partito di Giorgia Meloni, stimato al 32,6 per cento, ma anche il vantaggio del Movimento 5 stelle con il 16,7 per cento delle preferenze sul Pd, che si fermerebbe a 15,8 punti percentuali.