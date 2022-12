Chi è Donatella Bianchi, la candidata del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Regionali del Lazio Donatella Bianchi, giornalista televisiva e storica conduttrice di Linea Blu, è la candidata del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Regionali del Lazio.

A cura di Enrico Tata

È la giornalista Donatella Bianchi la candidata del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali del Lazio. La storica conduttrice di Linea Blu, il fortunato programma Rai dedicato al mare, ha accettato la proposta del presidente Giuseppe Conte di sfidare il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato, e quello del centrodestra, Francesco Rocca. L'ex presidente del Consiglio aveva sondato la disponibilità anche Luisella Costamagna e Bianca Berlinguer, anch'esse volti televisivi e giornaliste, ma entrambe hanno rifiutato l'offerta.

Chi è Donatella Bianchi, candidata del M5s alle Regionali del Lazio

Bianchi è nata a La Spezia il primo ottobre 1963 a La Spezia e ha quindi 59 anni. È mamma di due figli, Federica e Pierluca. La sua carriera giornalistica è cominciata nella redazione del Secolo XIX, poi collaborato con Gente Viaggi e con altre riviste, occupandosi di turismo, ambiente e cultura. Per tre anni, fino al 1992, ha condotto la rubrica Viaggi d'Autore all'interno del programma Sereno Variabile su Rai Due.

Bianchi è la storica conduttrice del programma Linea Blu

Dal 1994 è conduttrice del programma televisivo di Rai 1 “Linea blu”, che va in onda ogni anno il sabato nel primo pomeriggio. Linea Blu è il primo programma tv dedicato al mondo del mare, alla sua salvaguardia, all'economia e alla sua cultura. Nel corso degli anni Bianchi ha poi collaborato come consulente con i Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture, delle Politiche Agricole, dell’Ambiente, del Turismo e Beni Culturali e della Difesa.

Appassionata di ambiente è testimonial di diverse campagne del WWF e di Legambiente e nel 2014 è diventata presidente di WWF Italia. Sotto la sua presidenza, si legge sul curriculum, "il WWF Italia e ritornato a crescere non solo in termini di sostenitori ed interlocuzione esterna, ma anche come investimenti nel campo della conservazione sia nazionale che internazionale oltre che come progettualità nel campo dell’educazione ambientale, del supporto alle imprese, della rappresentanza istituzionale". nel 2009 Donatella Bianchi ha scritto il suo primo libro, che si chiama ‘Storie dal Mare'. Nel 2010 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito il titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.