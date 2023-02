Come sarà il nuovo consiglio regionale del Lazio: i candidati eletti con più preferenze I candidati che saranno eletti nel nuovo consiglio regionale del Lazio. I risultati non sono ancora ufficiali, poiché mancano ancora i dati di diverse sezioni elettorali a Roma.

Non è ancora ufficiale la composizione del nuovo consiglio regionale del Lazio. Lo scrutinio sta procedendo a rilento e tutte le preferenze espresse dagli elettori non sono ancora state registrate. Il centrodestra ha vinto con oltre il 50 per cento delle preferenze e Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. La truppa più consistente in consiglio regionale, comunque, sarà quella di Fratelli d'Italia (con 22 seggi), dato che il partito di Giorgia Meloni ha conquistato il 33 per cento delle preferenze. A Forza Italia e alla Lega andranno 3 seggi. Un seggio per la Lista Civica Rocca e uno per l'Udc. Per quanto riguarda il centrosinistra, 10 seggi andranno al Partito democratico, 2 ad Azione, 1 a Lista Civica D'Amato e a Verdi. Sono invece 4 i seggi conquistati dal Movimento 5 Stelle e 1 per il Polo Progressista.

Come funziona l'elezione in consiglio regionale del Lazio

Il consiglio, ricordiamo, si compone di 49 consiglieri, del presidente della Regione, Francesco Rocca, e del secondo candidato presidente che ha ottenuto più voti, cioè Alessio D'Amato. Dei 49 consiglieri, 40 sono eletti con il metodo proporzionale nelle liste presentate nelle cinque circoscrizioni, Rieti, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti. I restanti dieci consiglieri vengono eletti anch'essi sulla base della candidature presentate nelle liste circoscrizionali con l'attribuzione di un premio di maggioranza che mira a favorire la formazione di una maggioranza stabile e, allo stesso tempo, garantire la rappresentanza delle minoranze. Questo premio varia in funzione dei seggi che le liste hanno già ottenuto con il proporzionale. Se le liste collegate al presidente eletto hanno totalizzato meno del 60 per cento, cioè 30 consiglieri, il premio garantirà di arrivare a questa soglia.

I candidati del centrodestra eletti in consiglio

Il recordman di preferenze di queste elezioni regionali del Lazio è il consigliere uscente di Fratelli d'Italia Giancarlo Righini, che ha conquistato oltre 21mila preferenze (ricordiamo che si tratta di dati parziali). Confermati anche i consiglieri uscenti Massimiliano Maselli, Fabrizio Ghera, Antonello Aurigemma e Laura Corrotti. Entreranno anche Micol Grasselli, consigliera comunale 33enne a Fonte Nuova, e Marco Betucci, di Guidonia. Spazio anche a Emanuela Mari, Edy Palazzi, Roberta Angelilli, Marika Rotondi e Flavio Cera. Per quanto riguarda le province, a Frosinone eletto Daniele Maura e Alessia Savo, a Latina eletti Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci, a Rieti eletti Michele Nicolai ed Eleonora Berni, a Viterbo eletti Daniele Sabatini e Valentina Paterna.

Per quanto riguarda Forza Italia, eletto è sicuramente Fabio Ciapolei a Roma. Per il secondo nome, occorrerà aspettare. Il terzo consigliere è Cosmo Mitrano, eletto a Latina. Per la Lega entreranno in consiglio Angelo Tripodi, eletto a Latina, e a Roma, con ogni probabilità, Pino Cangemi e Laura Cartaginese. Ancora incerto il consigliere che rappresenterà la lista civica Francesco Rocca e quello che rappresenterà l'Udc.

I nomi dei candidati del centrosinistra eletti alla Regione Lazio

Per il Partito democratico entreranno in consiglio sicuramente l'ex vicepresidente di Zingaretti, Daniele Leodori, recordman di preferenze per il Pd, Eleonora Mattia, consigliera uscente, Emanuela Droghei, Michela Califano, Mauro Alessandri, ex assessore, e, probabilmente, due tra Mario Ciarla, Rodolfo Lena e Massimiliano Valeriani (ricordiamo, ancora una volta, che manca il dato di Roma). Nelle province, eletta la consigliera uscente Sara Battisti a Frosinone, Salvatore La Penna a Latina ed Enrico Panunzi a Viterbo.

A rappresentare Azione-Italia Viva saranno Marietta Tidei e, probabilmente, uno tra Luca Andreassi e Luciano Nobili, per la Lista Civica D'Amato ci sarà la consigliera uscente Marta Bonafoni e per l'alleanza Sinistra Verdi ci sarà, probabilmente (manca ancora il risultato di Roma), ci sarà uno tra Alessio Pascucci e Claudio Marotta.

I candidati del Movimento 5 Stelle eletti in consiglio

Il Movimento 5 Stelle ha eletto 4 consiglieri e il Polo Progressista, che pure appoggiava la candidatura di Donatella Bianchi, 1 consigliere. Per i 5 Stelle, eletti Donatella Bianchi, Vincenzo D'Antò, Adriano Zuccalà e uno tra Valerio Novelli e Roberta Della Casa. Uno tra Alessandra Zeppieri e Massimo Cervellini, probabilmente, rappresenterà il Polo Progressista.