Risultati regionali Lazio: Righini, Leodori e gli altri consiglieri eletti, chi sono i più votati Giancarlo Righini ‘mr preferenze’, boom di Leodori in provincia di Roma nel Pd: quali sono stati i candidati consiglieri che hanno ricevuto più preferenze alle elezioni regionali del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Sara Battisti, Daniele Leodori, Roberta Angelilli, Giancarlo Righini

Quali sono stati i candidati consiglieri che hanno ricevuto più preferenze alle elezioni regionali del Lazio? Il centrodestra, che ha vinto le elezioni con Francesco Rocca, nuovo presidente della Regione, ha eletto 30 consiglieri. Il centrosinistra può contare sui 10 consiglieri del Partito democratico, il candidato D'Amato e quattro eletti nelle altre liste. Il Movimento 5 Stelle ha eletto 4 consiglieri.

Righini ‘mr preferenze' nel centrodestra: a lui il record di voti

Anche se i risultati sono tutt'altro che definitivi (mancano molte sezioni a Roma), si può già affermare che ‘mr preferenze' 2023 è Giancarlo Righini, Fratelli d'Italia. Classe 1968, è consigliere uscente e di professione vice direttore di banca a Velletri, paese dei Castelli Romani. E proprio in provincia di Roma, Righini ha fatto il ‘boom', anche se si è ben difeso anche nella Capitale. Meglio di lui a Roma potrebbero fare Fabrizio Ghera, consigliere regionale uscente, e Roberta Angelilli, europarlamentare per quattro mandati dal 1994 al 2014 e vicepresidente del Parlamento Europeo dal 2009 al 2014. Boom di preferenze in provincia di Roma (molto meno nella Capitale) per Micol Grasselli, 33enne consigliera comunale a Fonte Nuova. Per quanto riguarda il centrodestra, il numero delle preferenze conquistate dai candidati degli altri partiti, compresi Forza Italia e Lega, è molto più basso.

Leodori è candidato del Pd più votato in provincia di Roma

Nel campo del centrosinistra, il candidato più votato sarà probabilmente Daniele Leodori, ex vice presidente della Regione Lazio e presidente in carica dopo le dimissioni di Zingaretti (corrente AreaDem di Franceschini e Astorre). Leodori ha conquistato moltissime preferenze (15mila) in provincia di Roma, ma nella Capitale non sarà il più votato del suo partito: in testa ci sono Mario Ciarla ed Eleonora Mattia, i candidati sponsorizzati da praticamente tutti gli assessori e da Claudio Mancini, il deputato vicinissimo al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo è l'ex presidente dell'Arsial, la seconda è consigliera regionale uscente. Bene a Roma anche Massimiliano Valeriani, assessore di Zingaretti e uomo vicino all'ex presidente della Regione. Sempre per il Partito democratico, tante preferenze ha conquistato Sara Battisti (quasi 17mila preferenze), consigliera uscente e compagna dell'ex capo di gabinetto di Gualtieri, Albino Ruberti. Nella lista civica D'Amato, boom di preferenze per la consigliera uscente Marta Bonafoni.

Per i 5 Stelle poche preferenze e molte a Bianchi

Per il Movimento 5 Stelle, come da tradizione, sono arrivate poche preferenze e molte di quelle espresse sono andate alla candidata presidente, Donatella Bianchi, che quindi risulta eletta consigliera. Con le preferenze conquistate a Roma dovrebbe farcela Roberta Della Casa, ex presidente del IV municipio di Roma.