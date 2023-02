Giunta Rocca, ancora lontano l’accordo: battaglia per i nuovi assessori nel Lazio tra Fdi e Lega Secondo una prima bozza, per Fratelli d’Italia sono previsti sei assessori nella nuova giunta di Francesco Rocca alla Regione Lazio. Due posti per Forza Italia e uno (più la presidenza del consiglio) per la Lega.

A cura di Enrico Tata

Impazza il totonomi per la giunta di Francesco Rocca, nuovo presidente della Regione Lazio dopo la vittoria alle elezioni dell'11 e 12 febbraio. Ma l'accordo nel centrodestra è ancora tutt'altro che vicino, perché Lega e Forza Italia, ma anche l'Udc, spingono per avere più posti in giunta. Fratelli d'Italia, però, resiste visto il successo elettorale (oltre il 33 per cento contro l'8 per cento di Lega e Fratelli d'Italia).

Oggi è prevista una riunione di coalizione a cui parteciperanno Paolo Trancassini per Fratelli d'Italia, Claudio Durigon per la Lega e Claudio Fazzone per Forza Italia. Secondo il Corriere, prima dell'incontro è previsto un colloquio tra Giorgia Meloni e Rocca proprio per discutere della futura giunta. La proclamazione del nuovo governatore è attesa tra venerdì e sabato e poi, alcuni giorni dopo, il presidente dovrà comunicare la sua giunta.

A Fratelli d'Italia andranno sei assessori

I componenti della giunta, secondo la legge elettorale del Lazio, sono 10. Ma non è questo l'unico paletto per la composizione: deve essere garantita la rappresentanza di genere (almeno tre donne) e la rappresentanza territoriale, cioè di tutte le province. Una casella sembra essere già occupata: Roberta Angelilli, ex vice presidente del Parlamento europeo, Fratelli d'Italia, assumerà la carica di vicepresidente. Scontato l'ingresso in giunta anche di ‘mr. preferenze' Giancarlo Righini e Fabrizio Ghera, entrambi Fratelli d'Italia. Per il partito di Giorgia Meloni ci sono altri tre posti, almeno secondo una prima bozza che prevederebbe sei assessori più uno per la Lega (più presidente del Consiglio regionale), due per Forza Italia e uno per Civica o Udc. Uno tra Antonello Aurigemma e Massimiliano Maselli andrà in giunta e l'altro sarà capogruppo del partito in assemblea. Per loro si parla degli assessorati all'Urbanistica e ai Trasporti. Potrebbe entrare in giunta anche Laura Corrotti con delega alle politiche sociali e giovanili, ma per il rispetto della rappresentanza delle province potrebbe entrare l'ex senatrice di Viterbo Laura Allegrini. Secondo Repubblica, Eleonora Berni, di Rieti, potrebbe andare al Turismo.

Lega punta a presidenza consiglio regionale

Il campione delle preferenze della Lega, Pino Cangemi, sarà probabilmente il nuovo presidente dell'assemblea regionale. Per la Lega c'è un altro posto in ballo in giunta e quasi sicuramente andrà a una donna oppure, più probabilmente, a un rappresentante delle province, che potrebbe essere Pasquale Ciacciarelli, consigliere uscente non eletto a Frosinone, che potrebbe andare alla Cultura. In alternativa pronti Angelo Tripodi, campione di preferenze a Latina, o Tony Brugnolo, non eletto a Roma e fedelissimo di Claudio Durigon. Per quanto riguarda l'assessorato alla Sanità, Rocca ha già manifestato l'intenzione di mantenere a sé la delega: "È un'idea a cui sto lavorando. Certo, non per l'intero mandato. Vorrei dare subito un'impronta chiara nella direzione del riavvicinamento della sanità al territorio e del riequilibrio dei rapporti tra pubblico e privato. Con un'attenzione speciale alle liste d'attesa", ha ribadito il neo governatore.

Due assessori per Forza Italia

Per quanto riguarda i due posti di Fratelli d'Italia, è tutto ancora in gioco: si fanno i nomi di Maria Spena, Enrico Cavallari, Fabio Capolei, Giorgio Simeoni e Giuseppe Simeone (Latina, che potrebbe andare ai Rifiuti). Insomma, le pedine sullo scacchiere e le possibili mosse sono ancora tante e gli equilibri numerici ancora non sono stati definiti all'interno della coalizione. Decisivo potrebbe essere in questo senso il ricorso presentato da Lega e Forza Italia per il riconteggio dei voti e per il ricalcolo dell'elezione dei consiglieri. Se venisse accolto, alcuni non eletti con ambizione di entrare in giunta potrebbero entrare in consiglio e accontentarsi, quindi, di questo ruolo.

La nuova giunta di Francesco Rocca nel Lazio, un'ipotesi

Questa potrebbe essere la composizione della nuova giunta regionale del Lazio: