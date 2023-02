Quanto guadagnano i consiglieri regionali del Lazio e il nuovo presidente Francesco Rocca Quanto guadagnano i consiglieri regionali del Lazio e quanto guadagnerà il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

A cura di Enrico Tata

Quanto guadagna un consigliere regionale del Lazio e quanto guadagnerà il nuovo presidente della Regione, Francesco Rocca? Per quanto riguarda i consiglieri eletti (qua i più votati), la norma di riferimento è la legge regionale numero 4 del 28 giugno 2013, relativa alla riduzione dei costi della politica e delle misure in materia di razionalizzazione e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

Lo stipendio dei consiglieri regionali nel Lazio, quanto guadagnano

Ogni mese i consiglieri regionali ricevono un'indennità di carica, un'indennità di funzione e un rimborso spese di esercizio del mandato. La legge stabilisce che il trattamento economico mensile non può superare gli 11.100 euro lordi per i consiglieri regionali e per gli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale. Per il presidente della Regione e per il presidente del Consiglio, l'importo non può superare i 13.800 euro lordi.

L'indennità di carica mensile per consiglieri, assessori, presidente del Consiglio e presidente della Regione è di 7.600 euro lordi. L'indennità di funzione per il presidente del Consiglio e per il presidente della Regione è di 2.700 euro. Per i consiglieri regionali, gli assessori, il presidente del Consiglio e il presidente della Regione, viene attribuito un rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato che è pari a 3.500 euro lordi.

Per fare un esempio, il consigliere Buschini (Partito democratico) scrive nella sua scheda personale di aver percepito 7.630,40 euro lordi di indennità di carica più un rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato di 3.514 euro. Quando è diventato presidente del Consiglio regionale, ha percepito una indennità di carica e di funzione mensile pari a 10.341 euro e un rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato di 3.514 euro.

Per un consigliere regionale del Lazio, quindi, il trattamento economico lordo è di oltre 11mila euro, cioè circa 9mila euro netti (compreso il rimborso spese). Il trattamento economico degli assessori è identico. Sono previste dodici mensilità e nessuna tredicesima. Il rimborso spese

Quanto guadagnerà il presidente della Regione, Francesco Rocca

Per quanto riguarda il presidente della Regione e il presidente del Consiglio regionale, all'indennità di carica e al rimborso spese si aggiunge una indennità di funzione mensile di 2.700 euro lordi. In altre parole Francesco Rocca e il nuovo presidente del Consiglio riceveranno in totale 13.800 euro lordi in dodici mensilità.