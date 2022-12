Chi è Francesco Rocca, il candidato del centrodestra alle Elezioni regionali del Lazio

Francesco Rocca è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali del Lazio. Nella rosa presentata da Giorgia Meloni agli alleati c'era il suo nome, ma c'erano anche quelli di Nicola Procaccini e Fabio Rampelli, storici esponenti di Fratelli d'Italia. Certamente vicino al centrodestra, Rocca è un candidato civico e non politico. Presidente dimissionario della Croce Rossa Italiana, si descrive così sul suo sito: "L’attività di volontariato è stata sempre fondamentale nella mia vita, fin da giovane, quando ero studente universitario in Legge. Le prime esperienze di volontariato sono in favore di chi è più vulnerabile, di chi vive nelle zone grigie della nostra società, come i senza fissa dimora e i migranti".

Nato a Roma, il 1 settembre 1965, è padre di Matteo e Giorgio e nonno di Marie. Laureato in Giurisprudenza, Rocca ha lavorato negli anni novanta e nei primi anni duemila all'interno di alcune Ong e poi è diventato direttore generale dell'ospedale Sant'Andrea e Commissario straordinario sempre del Sant'Andrea. Ha ricoperto queste cariche quando governatore del Lazio era Francesco Storace.

Successivamente Rocca è stato componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani' e componente del Nucleo di Valutazione dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale, IRCCS di Napoli. È entrato nella Croce Rossa nel giugno del 2007 e poi ne è diventato commissario straordinario a novembre del 2008. Nel 2013 ha assunto la carica di presidente nazionale.

Il 19 dicembre ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di presidente della Croce Rossa Italiana. Lo ha fatto con una lettera in cui ha scritto:

"Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di presidente nazionale della Croce Rossa italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente".

“Sapevate già che il mio ciclo nella Croce Rossa Italiana stava per esaurirsi. Oggi siamo giunti a quel difficile momento, per me molto doloroso. Ho voluto allontanarmi dal mio ruolo subito per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per proteggere la nostra Associazione e tutti Voi. Vi voglio fare una promessa solenne: in questo nuovo viaggio, in questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce Rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia”.