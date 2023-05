Ballottaggio elezioni comunali 2023 in Lazio: le città al voto il 28 e 29 maggio Velletri, Rocca di Papa, Aprilia e Anagni sono i quattro Comuni al ballottaggio nel Lazio il 28 e 29 maggio 2023. Ecco tutti i candidati nelle varie città.

A cura di Alessia Rabbai

I Comuni al ballottaggio nel Lazio sono quattro: Velletri, Rocca di Papa, Aprilia e Anagni. Le città in cui il sindaco è ancora da eleggere sono due in provincia di Roma, entrambe nella zona dei Castelli Romani, uno in provincia di Latina e uno in quella di Frosinone. I ballottaggi delle elezioni comunali nel Lazio sono in calendario per domenica 28 e lunedì 29 maggio. Il 14 e il 15 maggio scorso gli elettori di quarantasette Comuni della regione governata da Francesco Rocca si sono recati alla urne per eleggere il sindaco e i nuovi consiglieri. Sui dodici grandi Comuni del Lazio al voto al primo turno tre sono andati al centrosinistra e cinque al centrodestra: tra questi utimi hanno vinto a Latina Matilde Celentano, a Fiumicino Mario Baccini, a Pomezia Veronica Felici e a Terracina Francesco Giannetti.

A Velletri sfida tra Ascanio Cascella e Orlando Pocci

A Velletri la sfida è tra Ascanio Cascella e Orlando Pocci. Il primo è candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Difendere Velletri, mentre il secondo è il sindaco uscente Orlando Pocci, appoggiato dal Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Verdi e sinistra e altre tre liste civiche. Cascella è in vantaggio al primo turno con il 44,37 per cento dei consensi, pari a 11.290 voti, mentre Pocci ha ottenuto il 32,92 per cento, pari a 8.378 delle preferenze.

Ballottaggio tra Massimiliano Calcagni e Francesco De Santis

A Rocca di Papa, altro Comune dei Castelli Romani che va al ballottaggio, la sfida per la carica di sindaco e formare la nuova amministrazione è tra il candidato del centrodestra Massimiliano Calcagni e quello del centrosinistra Francesco De Santis. Calcagni al primo turno risulta in vantaggio con il 42,54 per cento dei voti, ossia 3.057 preferenze, mentre il secondo ha ottenuto una percentuale di 37,67 per cento, ossia 2.707 voti.

Ad Aprilia ballottaggio tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso

Ad Aprilia il ballottaggio è tra il candidato del centrodestra Lanfranco Principi (sostenuto da Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica) e Luana Caporaso (sostenuta da Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica). Per Principi le preferenze al primo turno sono state con 13.816, ossia il 46,82 per cento, mentre per Caporaso sono state 12.450 ossia il 42,19 per cento.

Ad Anagni ballottaggio tra Natalia e Cardinali

Daniele Natalia, candidato del centrodestra e Alessandro Cardinali, lista civica ‘Siamo Anagni' si sfidano ad Anagni al ballottaggio. Il centro del Frusinate deve attendere due settimane per avere la nuova amministrazione. Natalia al momento è in vantaggio con 4.885 voti (40,4 per cento) mentre Cardinali ne ha ottenuti 2.959 (24,5 per cento).